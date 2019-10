Carrasquilla: "No esperaba dar esta versión en el FC Cartagena tan pronto"

Hace algo menos de dos meses que el Fútbol Club Cartagena, allá por los últimos días del mercado de fichajes, anunció en redes sociales la incorporación a la plantilla de un joven panameño llamado 'Coco' Carrasquilla. La primera reacción de la mayoría de aficionados fue de desconcierto y sorpresa ante la llegada de un jugador completamente desconocido. Hoy por hoy está siendo la figura más destacada de un equipo que gracias, entre otras cosas, a sus grandes actuaciones ya está líder.

La del domingo fue la última gran puesta en escena de Carrasquilla, que con una primera parte brillante ante el Córdoba, despejó las dudas –si es que a alguien le quedaba alguna- del rendimiento que puede aportar. Sin embargo, el panameño sabe que puede "aportar mucho más y seguir mejorando. Me costó adaptarme al principio, pero trabajé muy duro desde el primer día".

Ese trabajo ahora se está viendo reflejado en el campo y no está pasando inadvertido para otros clubes de superior categoría, que ya le han echado el ojo. No obstante, el FC Cartagena incluyó en su contrato una cláusula que le da una opción de compra en caso de ascenso. Además, el jugador tiene claro que quiere "seguir aquí y le he dicho a mi representante que si llega una mejor oferta la deje de lado. Tengo claro que quiero lograr el ascenso aquí".

Sabe también que están muy pendientes en el club del que procede, el Tauro FC, y en la selección de Panamá, donde "aún no soy un referente porque llevo poco tiempo, pero estoy trabajando para serlo". Pero Carrasquilla tiene los pies en el suelo y es consciente de que "no debo hacer caso a las redes sociales. Simplemente seguir mejorando con ayuda de mis compañeros y de la afición, que desde el primer día me mostró su apoyo".