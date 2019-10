El Real Murcia no es de izquierdas

Iván Pérez no es capaz de cerrar una grieta que llevó a Kevin a la grada después de tres errores en las dos primeras jornadas

Parecía que el Real Murcia había conseguido frenar la hemorragia provocada por los múltiples errores defensivos cometidos en las cuatro primeras jornadas ligueras. Después de encajar seis goles en cuatro partidos, los granas habían encadenado otros cuatro choques en los que Lejárraga solo había sacado una vez el balón de su portería. Desde el 1-0 del Talavera, los murcianistas acumulaban 346 minutos sin recibir un gol en contra. Al calendario, que daba a los de Adrián Hernández un respiro por la llegada de equipos instalados en la zona baja de la tabla, se añadía la alineación de la pareja formada por Armando y Antonio López. Sin embargo, en Don Benito, la fragilidad en la retaguardia volvió a aparecer, haciendo daño a un conjunto que no podía alargar su buena racha.

Los dos goles de los extremeños no solo han hecho que vuelvan a surgir las dudas sobre algunos jugadores de la plantilla sino que además han abierto de golpe una herida que parecía que había cicatrizado, y es que la banda izquierda de los murcianistas vuelve a ser protagonista negativa.

Hace una jornada, en Nueva Condomina, el Mérida ya intentó hacer daño al Real Murcia por la izquierda. Adrián Hernández lo comentaba en rueda de prensa, reconociendo que había sacado al terreno de juego a Dorrio para evitar que los emeritenses siguiesen insistiendo por la zona de Iván Pérez. Finalmente, los granas fueron capaces de salvar el 1-0, manteniendo por tercera jornada consecutiva su portería a cero.

Pero, como ya ha pasado más de una vez en el equipo murciano, de los errores no se aprende. Y el domingo contra el Don Benito, la historia se volvió a repetir, aunque en esta ocasión con peores consecuencias. Iván Pérez, que está jugando de carrilero, era uno de los jugadores señalados cuando Artiles en el minuto siete abría el marcador para los extremeños. La jugada del 1-0 nacía en la banda izquierda, donde el lateral murciano no fue capaz de contener la carrera y el centro de Trinidad. Con toda la comodidad del mundo metió el balón al área el de Badajoz, al que también le acompañó la suerte cuando Julio Algar rechazó de forma defectuosa, encontrando a un Artiles que no falló a la hora de batir a Lejárraga.

Después de 346 minutos, el Real Murcia volvía a encajar un gol. Y lo volvía a hacer tras un fallo por la banda izquierda, y es que esa zona del campo se está convirtiendo en una pesadilla para los de Adrián Hernández.

De los diez tantos que han recibido los granas, cinco de ellos han llegado por el lateral zurdo o han tenido como protagonista negativo al jugador encargado de ocupar esa posición. De hecho, Kevin, que comenzó como titular en esa zona en las primeras jornadas, quedó marcado por sus errores, no volviendo al equipo desde el choque frente al Córdoba. La decisión de Adrián Hernández de dar toda la banda a Iván Pérez tampoco está dando el resultado esperado, y es que el murciano, más preocupado en tareas ofensivas pese a que no está siendo decisivo, solo genera problemas a sus compañeros de la zaga, que constantemente tienen que estar pendientes de la grieta abierta por la poca implicación a la hora de defender del jugador.

El defecto del Real Murcia quedaba descubierto a las primeras de cambio. El Cádiz B ponía el 1-1 en el marcador gracias a un penalti cometido por Kevin. Posteriormente el jugador mallorquín no fue capaz de defender el saque de banda con el que se inició la jugada del definitivo 2-1.

Una semana después, frente al Algeciras, la historia se repitió. Los gaditanos empataban gracias a una falta lateral, y esa infracción fue cometida por Kevin, que pese a que solo iban dos jornadas disputadas ya había quedado señalado por los aficionados.

El balear desaparecía del once en la jornada 4. Aunque no hay parte médico, Adrián Hernández señalaba que su ausencia se debía a una lesión. Pese a que ya tiene el alta, no ha vuelto a jugar un minuto.

Desde el encuentro frente al San Fernando, es Iván Pérez el que se encarga de toda la banda izquierda. Con una defensa de tres, el técnico grana ha dado libertad al lateral, pero dos de los tres goles que ha encajado el Murcia en los últimos seis partidos han llegado por su lado.

Se aprovechó de esa debilidad el San Fernando. Los andaluces lanzaban una contra para poner el 2-0. Hugo Rodríguez, sin marcaje ante la ausencia de Iván Pérez y de Juanra, era el encargado de batir a Lejárraga. El domingo, el Don Benito volvió a dejar señalado al lateral murciano, que no fue capaz de cortar de raiz la jugada que abrió el marcador para los locales.



