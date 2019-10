Sito Alonso: "Esto es un buen golpe, pero hay que salir fortalecidos"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, finalizó ayer el encuentro apenado por lo ocurrido en el tramo final al dejar escapar la victoria cuando se contaba con una ventaja de diez puntos a falta de tres minutos. Sin embargo, también mostró algo de esperanza con lo sucedido de cara a los próximos partidos de la temporada. «Durante el 80-85% del partido estoy orgulloso de la mejora por jugar fuera de casa, el trabajo ha sido muy bueno para llegar con una ventaja favorable y hemos cometido un error que nos ha costado el partido, que ha sido la especulación y dejar que el partido fluyera sin buscarlo con la misma energía que antes. Incluso frente a una defensa intensa y agresiva para intentar ir por lo menos la la línea del tiro libre», dijo Sito Alonso y añadió que «lo más sencillo sería quedarse con lo último, pero me quedo con los primeros treinta y cinco minutos, esto es un buen golpe pero tenemos que salir fortalecidos para intentar aprender de estas situaciones que se pueden dar duante el año».

El técnico madrileño, ya en declaraciones para Onda Regional, aseguró que «siempre las cosas pasan por algo» y confía en que la tercera derrota como visitante en lo que va de temporada sirva de nuevo para aprender. «Estas situaciones no se nos tienen que olvidar en la vida, en el partido hay que ser más incisivos y no lo hemos sido. Tenemos que ser más inteligentes todos, pero también con la sensación de que se ha jugado bien fuera de casa», comentó. «Se tiene que estar dolido, pero el dolor no significa negatismo, es un sentimiento. Tenemos que estar preparados y construir un equipo que tenseñe a tener los automatismos para que no te pasen estas cosas, hemos mejorado respecto a Burgos, y nos ha hecho daño a nivel emocional, pero tenemos que ser fuertes y pensar que jugamos en casa ahora ante nuestra afición», explicó el técnico.

Por otro lado, Sito Alonso, desveló que la última jugada a falta de nueve segundos estaba diseñada para Askia Booker y volvió a darle los galones al base. «Era para Booker, pero toma la decisión que cree que es más conveniente. Es un jugador que nunca se esconde, y si no ha tenido la posición de tirar es que no ha podido. Igual que Askia ha tomado decisiones durante estos últimos meses que nos han permitido estar en la Liga Endesa un año más, hoy ha tomado otras que no ha tenido suerte. Pero sigue siendo el número uno para tomar las decisiones ofensivas, porque no hay otro mejor que él», aseveró en los micrófonos del anterior medio citado al término del choque.