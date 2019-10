Adrián Hernández: "Este partido nos tiene que servir de aprendizaje"

A Adrián Hernández no le sorprendió el partido ofrecido por el Don Benito. Era el encuentro «que nos esperábamos», decía en rueda de prensa, lamentando que a sus jugadores les faltó «saber interpretar el partido». «Era importante ganar la primera acción, evitar los rechaces», comentaba el preparador murciano, añadiendo que «nos ha faltado un punto de contundencia». Pese a que hay muchas cosas que mejorar, el técnico murcianista consideraba que el resultado no había sido justo viendo las ocasiones de gol acumuladas por los suyos. «El resultado en mi opinión no es justo ni mucho menos».

«Hemos jugado a otra cosa, no hemos interpretado el partido y nos ha faltado contundencia», repetía Adrián Hernández, sin embargo también destacó que «hemos tenido ocasiones de gol clarísimas, en cambio de ellos no recuerdo ninguna salvo los dos goles».

Tal y como señalaba en la previa del viernes, el entrenador del Real Murcia decía que «es un campo difícil», destacando que «el Don Benito tiene una forma de jugar diferente, más si te pones por detrás en el marcador». Recordaba el preparador murciano las ocasiones falladas por los suyos, entre ellas la que tuvo Álvaro Rodríguez. «Hasta tres jugadores de campo nos sacan el balón entre los tres palos», decía. «Si no aprovechas las ocasiones que tienes, pues ellos cuentan con jugadores en tres cuartos de campo con mucha capacidad».

«Ellos tienen mucha calidad en las segundas jugadas, lo habíamos visto y sabíamos que teníamos que tener cuidado en las acciones de rechace», continuaba Adrián Hernández, quien lamentaba que los dos goles locales hubiesen llegado en segunda jugada.

Sobre el fallo de Julio Algar en el primer gol decía que «no despeja cómodo». «Ese era el partido y había que adaptarse o estás muerto», indicaba. Pese a la derrota, el técnico del Real Murcia quiso quedarse con algo positivo: «Este partido nos tiene que valer de aprendizaje. Estoy seguro que aunque hayamos perdido, este partido nos va a servir para crecer». El técnico grana también reconocía que «nos está costando este tipo de fútbol».