Munúa: "Hay que vivir el presente, estamos disfrutando del camino"

Poco tienen que ver las sensaciones que le dejó a Gustavo Munúa el partido de la semana pasada en Marbella y el de esta semana contra el Córdoba. Entonces se marchó enfadado por el rendimiento de su equipo; ayer, alabó la reacción de los suyos, que hicieron un «partido completísimo, a nivel colectivo e individual». Eso le da más valor a la victoria, y por ello Munúa considera que «lo más importante» es que el Cartagena venía de no dar buenas sensaciones y ayer dio «un paso al frente».

El uruguayo señaló que el Cartagena fue de menos a más a lo largo del partido. «Sabíamos que ellos iban a apretar al principio, pero cuando fueron pasando los minutos, el equipo se soltó y hemos tenido oportunidades de matar el partido en el primer tiempo», comentó el técnico.

Luego tocó remangarse para mantener la ventaja en el marcador, y al Cartagena, como ya ha demostrado otras veces esta temporada, no le tembló el pulso. «El equipo supo interpretar el juego e intentó tener la iniciativa», remarcó el técnico, que además sostiene que era más difícil hacer tantas cosas bien «en un partido con mucha tensión», ante un rival como el Córdoba. «Estos partidos te pueden dar un balance de dónde estás», subraya Munúa.

Eso sí, el uruguayo no se sale del guión, y al igual que hiciera el año pasado, no lanza las campanas al vuelo por alcanzar el liderato. «Vamos partido a partido, no nos podemos apresurar», apuntó. «Hay que vivir el presente, el equipo está disfrutando del camino», añadió.

El entrenador albinegro enumeró las virtudes que demostró el Cartagena en este último partido, y también durante lo que llevamos de temporada, como «la constancia, el orden, la unión, el compromiso que tienen entre ellos a la hora de echarle la mano al compañero... Es muy importante la solidaridad dentro del grupo», reiteró, porque cree que «es algo que se nota muchísimo a nivel colectivo». y se refleja dentro del campo.

De nuevo, el equipo sigue sin encajar, trabajando muy bien en defensa, y ya van seis jornadas sin recibir gol. «No es fácil mantener la portería a cero durante tantos partidos. Nos da muchísima confianza, pero no nos podemos confiar porque queda muchísimo», dijo Munúa, quien cree que el grupo IV está aún más igualado esta temporada que la campaña anterior. Hay que recordar que, después de batir al Córdoba, el Cartagena viaja la semana que viene a Huelva para medirse a otro 'coco', el Recreativo.



Expulsión «excesiva»

El punto negativo del partido fue la expulsión de Fucile en los últimos minutos, por un manotazo sobre Owusu. A juicio del preparador cartagenerista, fue «una lástima», y, aunque no quiere valorar la actuación arbitral, dice que le parece excesiva porque «también hay que tener en cuenta la tensión de los jugadores». «Fue una lástima porque creo que Fucile ha demostrado la jerarquía que tiene. No era fácil controlar a Owusu y me parece que lo ha anulado», dijo el entrenador uruguayo.

Otra de las dudas que deja el encuentro es el estado físico de Verza, que abandonó el campo en la segunda mitad con problemas físicos, señalándose el abductor. En principio, dice Munúa, no es nada grave, solo tiene una sobrecarga, por lo que estaría listo para los próximos compromisos.

«Además, el técnico del Cartagena se mostró un poco crítico con la afición, a la que se dirigió en alguna ocasión durante el transcurso del encuentro. Munúa cree que en algunos momentos del partidos la afición debió animar más, «sobre todo en momentos de confusión del árbitro». «Ese aliento del público es importantísimo y hoy extrañé ese fervor de estos partidos calientes», comentó. «Nada de faltarle el respeto a nuestro público, tenemos una gran afición», dijo después.