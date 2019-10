El Real Murcia pierde en el campo del Don Benito

Se rompió la buena racha del Real Murcia. La visita a Don Benito acaba con cero puntos para los granas (2-1). No desentonó el conjunto murcianista, que completó un buen partido y que dispuso de ocasiones de gol para lograr algo más, pero el tanto de Juanma Bravo no fue suficiente ante un conjunto local que golpeó cuando todo parecía indicar que el choque acabaría con empate en el marcador.

A las primeras de cambio, Artiles ya había puesto por delante a los extremeños. Le vino bien el golpe al Real Murcia. Supo reponerse y sacar su mejor cara. Juanma Bravo ponía el empate en el marcador a los veinte minutos. Llegaron a continuación ocasiones claras para remontar, pero Sebas Gil evitó un segundo tanto de los visitantes.

El paso por vestuarios no sentó bien al Real Murcia. Aunque controlaron el partido, dejaron demasiados metros a los locales. El Don Benito tenía el balón, aunque le costaba pisar área. El conformismo grana era cada vez más evidente. Los cambios tampoco ayudaron en nada a los murcianistas. Y en el minuto 79 llegó el castigo cuando Manu Ramírez puso el 2-1. Intentó reaccionar el Real Murcia. Se lanzó a la desesperada y volvió a tener ocasiones por medio de Algar y Antonio López, pero el marcador ya no se movió.

Tocó solo lo preciso Adrián Hernández. Alineó a Julio Algar en defensa por la baja de Edu Luna y volvió a dar minutos a Alberto Toril ante la ausencia de Chumbi. El único cambio no obligado fue la entrada de Juanma Bravo por Meseguer. Fuera de casa hay que contener, y el técnico murcianista no dudó en apostar por el centrocampista murciano. El resto, más de lo mismo. Y es que cuando las cosas van bien, lo mejor es no tocar nada.

Le costó al Real Murcia adaptarse al Vicente Sanz. Y la pájara murcianista en el inicio no tardó en aprovecharla el Don Benito. Se sentían cómodos los locales, que apenas necesitaban esfuerzos para avanzar a pasos acelerados. No lograban contener Manolo y Juanma, y el balón era casi siempre para los de Juan García. Los síntomas negativos se confirmaron cuando a las primeras de cambio Lejárraga sacó el balón del fondo de la red. Fue en el minuto 7. Una jugada por banda derecha de los locales. Iván Pérez, una vez más, no es capaz de hacerse fuerte en su zona, y Trinidad aprovecha para ganar profundidad, metiendo un centro al área que encuentra la pierna de un Julio Algar que no puede controlar su despeje, con la mala suerte de que el balón cae a los pies de un Artiles que desde el borde del área se saca un buen disparo para poner el 1-0 en el marcador.

Quitando una falta que Manolo estrella en la barrera, el Real Murcia no da señales de vida hasta el minuto 19. Sin poder contener al Don Benito y sin posibilidades de encontrar a Curto y Toril, los granas se ahogaban. Pero a los 20 minutos empezó la reacción de los de Adrián Hernández. Tras un primer saque de esquina, los murcinistas se dieron cuenta que las acciones a balón parado podrían convertirse en sus grandes aliadas. Falló Víctor Curto en el primer córner, pero a continuación no lo hizo Juanma Bravo, que se elevó entre la defensa local para poner el 1-1 en el marcador e impulsar la reacción de los visitantes.

A partir de ahí tuvo de todo el partido. El Don Benito ya no avanzaba con tanta facilidad y el Real Murcia, a arreones, obligaba a Sebas Gil a no despistarse ni un segundo. La tuvo Álvaro Rodríguez en una ocasión que los locales salvan en la misma línea de gol y luego Manolo obligó al meta de los extremeños a realizar una gran estirada para evitar que el marcador volviese a moverse. También tuvo trabajo Lejárraga, que reaccionó a un intento de Abraham Pozo y a otro de Artiles.

Faltaba continuidad en una primera parte en la que se vivieron constantes parones por faltas y algún que otro enganchón, pero el partido estaba igualado, había alternativas en las dos áreas y ningún equipo renunciaba a nada con vistas a la segunda parte.

No cambió el guion la segunda parte. Nunca hubo un dominador absoluto. Tenía más balón el Don Benito, que llegaba al borde del área, pero no conseguía ver puerta. El Real Murcia, por su parte, apostaba por las contras rápidas. Poco a poco, el partido se iba volviendo aburrido. Tampoco ayudaron los cambios de Adrián Hernández, que fue más a atar el empate que a buscar la victoria.



El balón parado

Las acciones a balón parado eran las únicas que mantenían vivo el ataque grana. Constantes saques de esquina tenían los murcianistas, pero no fueron capaces de aprovecharlos. La mejor ocasión del segundo tiempo la tuvo Peque. Le encontró Víctor Curto después de que la defensa local se confiase, aunque el disparo del extremo lo repelió con un paradón Sebas Gil.

Cuando parecía que el empate a uno iba a ser el marcador definitivo, porque el Don Benito tampoco era capaz de generar ocasiones claras de gol, el Real Murcia sintió una puñalada. Manu Ramírez recibió en el borde del área y fue buscando el espacio. No lo tuvo fácil. Armando, Antonio López y Edu Luna rodeaban al jugador local. Pero no desistió Ramírez, que al ver el mínimo hueco sacó la pierna para encontrarse con un disparo que significó el 2-1.

Le quedaba al Real Murcia ir a la desesperada. Dispuso de minutos, porque el colegiado añadió hasta siete. Y tuvo ocasiones el conjunto grana para volver a poner el empate en el marcador. Ni Julio Algar ni Antonio López fueron capaces de aprovechar las claras ocasiones de las que dispusieron y el Real Murcia vuelve a casa con cero puntos en el marcador.