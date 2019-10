El Real Murcia, en evaluación continua

Los diez puntos sumados por el Real Murcia en los cuatro últimos partidos han permitido a los granas recuperar la sonrisa después de un mal inicio liguero. Tras ponerse al día en los deberes del curso, los de Adrián Hernández tienen hoy un primer examen para evaluar si la cara ofrecida en el último mes es la verdadera o si por el contrario, los murcianistas estarán más cerca de la imagen mostrada entre agosto y septiembre.

En el estadio Vicente Sanz, el Real Murcia se enfrentará a un Don Benito que también está intentando mejorar sus números. Los extremeños han ganado sus dos últimos partidos, sumando seis puntos que le han permitido salir del descenso. Con los dos equipos en alza, el encuentro será un test de crecimiento, tal y como indicaba Adrián Hernández en rueda de prensa. Habló el entrenador grana de un partido que será un «punto de inflexión», y es que los murcianistas jugarán en un campo pequeño de apenas cinco mil espectadores.

Solo ha sumado una victoria en su estadio el Don Benito. La logró el pasado fin de semana frente al Granada B. El Real Murcia, por su parte, solo ha ganado a domicilio al Talavera. No tendrán fácil los granas traerse los tres puntos de un campo donde esta temporada solo ha ganado el Cartagena. Marbella y Sanluqueño empatararon.

Dice Adrián Hernández que no es partidario de repetir once. En tierras extremeñas no podrá hacerlo. Cuenta el entrenador murcianista con las bajas de Chumbi y Edu Luna, ambas por sanción. La baja del zaguero podría llevar a Adrián Hernández a abandonar la defensa de tres, apostando por Armando y Antonio López con Álvaro Rodríguez e Iván Pérez en los laterales. Otra posibilidad es alinear a Julio Algar junto al murciano y al de Puerto Lumbreras, con los bandas convertidos en carrileros.

Josema, por su parte, se cayó de la convocatoria por unas molestias que ya le impidieron jugar hace una semana frente al Mérida. Su lugar lo podría ocupar Peque.

Para sustituir a Chumbi hay varias opciones. Podría apostar Adrián Hernández por Alberto Toril como pareja de baile de Víctor Curto. Kevin García y Marcos Legaz se quedaron fuera de la convocatoria, en la que sí entraron Andy Escudero y Álex Melgar, recién renovado.

El Don Benito, con Juan García en el banquillo, afronta el choque con nueve puntos, a dos del descenso.