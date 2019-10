La muralla del FC Cartagena, a prueba

Los albinegros solo han encajado dos goles en ocho jornadas

Un Córdoba maniatado por una deuda astronómica y un FC Cartagena que continúa en su línea de estabilidad, acechando ya el liderato del grupo IV, se enfrentan esta tarde (18.00, La 7) en un Cartagonova que acostumbra este año a ver ganar a su equipo. Eso sí, con lo mínimo, porque si de algo adolecen los albinegros esta campaña es de alegrías en ataque. Pero haciendo gala de una solvencia defensiva extraordinaria, los de Munúa dan la impresión de ser un conjunto casi imposible de batir. De momento, solo 2 goles en contra.

En cambio, este domingo tendrán que afrontar algunos contratiempos, precisamente en esa línea de zagueros. Dos jugadores que lo habían jugado todo hasta ahora, Carlos David y Forniés, se pierden el partido. El central, por la cartulina roja que vio la semana pasada en Marbella, una expulsión que cambió el escenario del encuentro ya que hasta entonces el Cartagena iba lanzado a por la victoria con un futbolista más. Sin el líder de la defensa, hoy tendrá su oportunidad Sergio Ayala, casi siempre titular la temporada pasada, pero que este año ha perdido protagonismo.

Más problemas en el lateral zurdo. Forniés, con molestias musculares durante toda la semana, se cae del equipo. Como sucedía en años anteriores con Jesús Álvaro, el defensor exmurcianista es el único de la plantilla que no tiene un sustituto. Así pues, Munúa tendrá que ubicar ahí a un futbolista fuera de su posición natural. La opción más fiable es la de colocar a Fucile a pierna cambiada y dejar a Markel Etxeberría en el lateral diestra. El uruguayo ha pasado por distintas posiciones de la defensa a lo largo de su carrera, aunque también podría ser el carrilero vasco el que jugara en la izquierda.

De medio campo hacia delante, las perspectivas son mejores. Sobre todo porque vuelve Manu Viana tras varias semanas de baja por lesión. El extremo ha entrenado con normalidad y se perfila como titular por la banda diestra, donde en las últimas dos jornadas ha actuado William de Camargo.

En la medular, vuelve Carrasquilla después de estar concentrado con la selección panameña. Veremos si Munúa continúa introduciendo variantes y rotaciones en esa parcela. Cordero, Verza, José Ángel Jurado, Quim Araujo y el propio Carrasquilla se han alternado durante las últimas semanas.

Y otra de las dudas es si Munúa, en busca de más artillería, apuesta de nuevo por los dos delanteros centro, Pablo Caballero y Djordje Jovanovic. El serbio ha contado con más minutos en las últimas jornadas, pero en Marbella jugaron los dos de inicio, aunque la fórmula no terminó de convencer.

Aquel día el FC Cartagena perdió la opción de colocarse en cabeza de la tabla cuando apenas se ha cumplido un cuarto de la competición. De momento, son colíderes pero segundos por average, empatados a 17 puntos con el Badajoz, que hoy visita al UCAM Murcia.

El Córdoba, por su parte, es quinto en la clasificación. Pero sus números empeoran claramente fuera de casa, donde hasta el momento no han conseguido ni una sola victoria. El equipo recién descendido, está construido para volver a Segunda lo antes posible y salvar así sus problemas financieros. La semana pasada empató en Algeciras, y en su anterior desplazamiento perdió en la cancha del Sevilla Atlético.

Para el partido de hoy se caen de la convocatoria cuatro jugadores fundamentales. En defensa, dos ex del Cartagena como Chus Herrero y Jesús Álvaro no llegan a tiempo para este partido. Por tanto, no podremos ver el recibimiento del Cartagonova a dos futbolistas que rindieron notablemente en su paso por la ciudad portuaria. En el centro del campo, tampoco jugarán por lesión otros dos hombres importantes como Javi Flores y José Antonio González.

En cambio, sí que saldrá de inicio el central Fidel Escobar, que como Carrasquilla estuvo concentrado con Panamá. El yeclano Juanto Ortuño también ha entrado en la convocatoria de 18 futbolistas que viajan a Cartagena después de no poder jugar la semana pasada. Junto a él, en ataque el desequilibrio es cosa del excartagenerista Owusu Kwabena, máximo goleador hasta el momento del conjunto cordobesista con tres tantos.