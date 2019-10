Fernando, el único antídoto del bostezo

Hace justo un año, ElPozo se estrellaba en el Palacio de los Deportes ante el Segovia, que llegaba como colista. Aquella crisis acabó con Darío Marinovic despedido y fortaleció, por contra de lo que pueda pensar el aficionado, a Diego Giustozzi, quien recibió el respaldo total del dueño, Tomás Fuertes, quien le dio vía libre para hacer y deshacer. Doce meses después, el equipo murciano, tras hacer un 'kit kat' para disputar la Copa de Europa, que saldó con la clasificación para la Ronda Elite aunque con el borrón de la derrota en el partido final, vivía una situación casi calcada. Llegaba el Pescados Rubén Burela como colista y con un solo punto. Pero en esta ocasión el resultado fue diferente, un triunfo (3-1) sin brillantez, casi a trompicones, bostezando, aunque sin llegar a estar contra las cuerdas en ningún momento. Aprender a ganar cuando se juega mal es tan importante como vencer en la excelencia. Esa fue la única lectura positiva de un partido plano, sin chispa, que aburrió a todos.

Esta vez no apareció Paradynski, el máximo goleador del equipo, pero sí Fernando, el 'chico para todo' de este equipo. Mientras que sus compañeros morían en la orilla, él tiraba de oficio. Sin Fernandito, Fernan o Fernando, como ustes quieran llamarlo, en la pista, todo era muy previsible. El Pescados Rubén Burela se encerró atrás, tapó todas las vías de entrada de ElPozo, al que mantuvo muy lejos del marco defendido por Edu, uno de esos porteros a la vieja usanza que aún sobreviven en Primera. Fernando propició el primer gol e hizo el tercero, que antes de entrar la meta tocó en Pope. En el que abrió el marcador propició el saque de esquina que aprovechó Álex para, en una acción personal, jugando al pívot de espaldas a la portería, al más puro estilo Fernandao, batió al meta rival con un disparo a media altura imparable tras darse la vuelta. Eso ocurrió a los ocho minutos, antes de entrar el choque en otra fase anodina, sin chicha ni limoná, que rompió ElPozo con un contragolpe de Felipe Valerio y Paradynski que acabó con Darío Gil empujando el balón cuando estaba solo en el segundo palo (min. 12). Ya no ocurrió nada más en el primer acto, salvo que el Burela, tímidamente, intentó sorprender a Fede, ayer titular.

En el segundo período bajó aún más el ritmo. El 2-0 del marcador y el escaso poder realizador del Burela terminaron por dormir el choque. Solo Fernando, en una jugada de fe, donde disparó, recogió el rechace del portero y batió la meta visitante con la ayuda de Pope, rompió el guion (min. 35). Los gallegos, jugando de cinco, acortaron distancias a 2:31 del final (3-1), pero ElPozo no se alteró y se hizo con el triunfo para cerrar una intensa primera parte de la temporada. Ahora llega una semana de vacaciones por los compromisos de la selección española, donde solo estarán dos jugadores murcianistas, Fernando, como no, y Marc Tolrá.