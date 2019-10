El Real Murcia, ante un test de crecimiento

El técnico grana insiste en la importancia de mantener el nivel en defensa.

El Real Murcia vive un mes de octubre dulce. Tres victorias y un empate en Liga, y dos eliminatorias superadas en Copa Federación, han permitido a los granas olvidar la crisis del inicio liguero. Pero, con solo dos meses de competición, todavía no es posible definir cuál es la verdadera cara del equipo entrenado por Adrián Hernández, si la de las cuatro primeras jornadas o si la actual. El domingo, los murcianistas visitarán el campo del Don Benito, y para el técnico grana ese encuentro puede suponer un «punto de inflexión». El preparador murciano no dudó en hablar de «examen» al referirse a un choque en el que «puede que no encontremos las circunstancias que son más adecuadas para nosotros». «Tenemos que ser camaleónicos a la hora de entender el partido» indicaba.

Si el Real Murcia anda despegando en la clasificación -es noveno con once puntos-, el Don Benito está despertando tras dos victorias consecutivas que le han permitido sumar nueve puntos y escapar de la zona de descenso. El 3-0 ante el Recreativo Granada y el 0-1 en el campo del Villarrubia han dado un respiro a los de Juan García, que en su terreno de juego solo han cedido una derrota frente al FC Cartagena, empatando contra el Sanluqueño y el Marbella, y ganando al filial granadino.

Los extremeños pondrán a prueba si la mejoría grana es real o solo ha coincidido con un tramo del calendario en el que los rivales son más bien de perfil bajo, de hecho a los tres equipos que han ganado los de Adrián Hernández están ahora mismo en zona de descenso. Por su parte, el UCAM Murcia, contra el que empataron, tiene solo siete puntos.

No está mucho mejor el Don Benito en la tabla, pero los granas tendrán que sobreponerse a un terreno de juego pequeño y en el que pocos equipos suelen llevarse los tres puntos. La pelea y la intensidad serán claves, y ahí es donde se examinarán los de Adrián Hernández. Extremeños y granas solo se han enfrentado en liga en dos ocasiones en su historia. La única visita del Real Murcia al campo Vicente Sanz -11 de noviembre de 2018- acabó con empate a cero.

«El equipo llega en buenas condiciones», explicaba Adrián Hernández. Pese «a que algunos futbolistas pueden notar el cansancio por la Copa Federación y el cambio de hábito a la hora de preparar los partidos, el equipo está bien», explicaba.

No descartaba ayer Adrián Hernández realizar cambio en el once titular. «Puede haber una o varias sorpresas. Confío más en el grupo que en un once fijo. Necesitas a la plantilla», decía. Algunas de esas modificaciones serán obligadas, y es que el preparador grana tiene las bajas de Chumbi y Edu Luna, ambos sancionados. Además, el entrenador murciano también confirmó que Álex Melgar y Josema siguen siendo duda. «Álex tiene unas molestias en el tobillo que han ido a más. Parece que los físios ya han dado con la tela y ahora va mucho mejor. Puede que esté convocado, aunque nos esperaremos al último entrenamiento para decidirlo».

Para Adrián Hernández todavía hay mucho que mejorar para ver a un «equipo más completo». «Lo que más me preocupa es generar situaciones de gol, y nosotros las generamos. Las generamos más cuando tenemos el control del partido que en situaciones en las que hay espacios en la espalda. Tenemos que seguir trabajando en qué situaciones nos cuesta más tener opciones de gol. En el fútbol no siempre hay que atacar de una manera, por eso tenemos que saber detectar cuándo hay que atacar de una forma u de otra. Estas cosas nos harán un equipo más completo».

En estas últimas semanas, el Real Murcia ha crecido sobre todo desde la defensa. Los granas llevan tres partidos ligueros sin encajar gol. «Hemos adquirido mecanismos defensivos que nos han generado la posibilidad de defender de una forma más ordenada a nivel colectivo», explicaba Adrián Hernández.

Para el preparador grana esa mejoría no solo es cosa de los defensas. «Hemos mejorado en defensa, pero también en defensa de la gente adelantada. Al atacar mejor y no perder el balón. Todo ha hecho que defendamos mejor». El murciano quitaba importancia a jugar con un esquema u otro: «Es cosa de comportamientos», decía, avisando de que «no podemos relajarnos». «La defensa es lo que nos va a dar de comer. No conozco a ningún equipo que esté arriba y que no defienda bien. Si tú no defiendes bien, estás muerto». «Me preocupa más defender bien que las ocasiones que fallemos en ataque», decía.

Adrián Hernández también dijo que el equipo va a ir a ganar a Don Benito. «Con nuestras armas siempre vamos a salir a ganar, da igual dónde juguemos».