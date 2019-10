ElPozo gana al Burela sin brillantez

ElPozo Murcia derrotó al Pescados Rubén Burela (3-1) en un partido donde no pasó excesivas dificultades, aunque tampoco brilló. El conjunto gallego, colista de la clasificación, nunca se dio por vencido, mostrándose muy ordenado en defensa, pero sin capacidad de resolución en ataque. De esta forma, el conjunto de Murcia se marcha al descanso por la disputa de la selección española de la fase de clasificación para el Mundial con 13 puntos en seis jornadas.

A ElPozo le costó entrar en el partido. De hecho, el primer disparo con peligro no llegó hasta los siete minutos de juego, con un lanzamiento de Fernando que se marchó fuera. Antes, el visitante Renato dio un susto con un tiro lejano sin aparente peligro y que tuvo que despejar a córner en una estirada. Los mejores minutos coincidieron con el ala granadino en la pista, quien propició el primer tanto con un disparo que acabó en córner. Precisamente en el saque desde la esquina, el balón llegó a Álex, que en una acción individual de espaldas, se giró hacia la izquierda para conectar un disparo que no pudo atajar Edu. Pero esta acción no tuvo continuidad porque el juego volvió a perder intensidad. El Burela lo intentaba, pero la defensa de los hombres de Diego Giustozzi, sin necesidad de alcanzar la excelencia, contenía todas las acometidas.

En cualquier caso, tampoco pasó apuros la escuadra gallega atrás, aunque en una rápìda contra montada por Paradynski y Felipe Valerio acabó con una asistencia del segundo a Darío Gil, quien solo tuvo que empujar el balón para hacer el segundo tanto a los 12 minutos de juego. Esa fue solo una alteración en los biorritmos de un choque demasiado plano, con ElPozo contagiado del ritmo a veces pausado de su oponente, que a dos minutos del final, con un disparo de Joselito alto, provocó que Fede interviniera para lanzar el balón fuera antes de irse el choque al descanso.

No cambió la intensidad del juego en la segunda parte. El Pescados Rubén Burela controlaba las escasas llegadas de los murcianistas hasta su área y también controlaba la estrategia. El 2-0 era una renta cómoda, pero peligrosa porque en cualquier momento podía meterse el equipo gallego en el choque. ElPozo, carente de brillantez, no acertaba a romper el entramado de un rival que le mantenía alejado de su portería. Su meta apenas tuvo que intervenir mientras que Fede despejaba a córner a los once minutos de juego un lanzamiento de Matamoros.



De nuevo Fernando

La clase de Feranndo salió a relucir de nuevo a cinco minutos del final. La fe del jugador internacional propició el 3-0 en una acción que nació de sus botas, con un lanzamiento raso duro que rechazó el portero. El balón llegó al jugador de ElPozo, que cayéndose al suelo, sacó el balón que terminó introduciendo en su portería el visitante Pope. Fue entonces cuando el Burela decidió empezar a jugar de cinco con Matamoros como portero-jugador. El veterano jugador del Burela dio un aviso con disparo que despejó Fede. Pero en el siguiente ataque, un lanzamiento de Joselito que desvió Matteus puso el 3-1 a 2:31 del final del choque. En cualquier caso, ya no hubo tiempo para más y el partido concluyó con triunfo de ElPozo.