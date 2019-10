Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB: "Debemos mejorar el control y el ritmo de las rachas de los rivales fuera de casa"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, considera que su equipo necesita aprender a controlar los momentos buenos de sus rivales cuando juega fuera de pasa para poder obtener este domingo ante el Montakit Fuenlabrada la primera victoria de la temporada fuera de casa. El técnico madrileño, además, ha asegurado que la plantilla está al completo y que el descarte que tiene que realizar en cada jornada volverá a realizarlo por necesidades tácticas.

"Para mí ha pasado ya mucho tiempo de la derrota en Burgos. Las formas de ganar y perder te enseñan a crecer como equipo. Estamos aprendiendo lo que necesita un equipo como el nuestro para ser muy competitivo fuera de casa, intentando formar un conjunto que sea capaz de tener las claves en ataque y en defensa para tener un control más grande de los encuentros", ha manifestado en rueda de prensa el entrenador del UCAM Murcia en alusión a la derrota sufrida la pasada semana.

Sito Alonso también ha hecho balance de los dos encuentros que su equipo ha disputado lejos del Palacio de los Deportes, que ambos han acabado en derrota: "La primera jornada no fue muy real fuera de casa. Cogimos a un Real Madrid en un momento dulce, con la presentación de varios jugadores en casa, con la celebración del Mundial, del título de la Supercopa; no era un buen momento para un equipo como el nuestro jugar un partido de tal magnitud. Encima, veníamos de hacer un partido que nos había hecho felices a todos ante el Betis y pensábamos que podíamos jugar de tú a tú al Real Madrid. Entendimos que hay equipos con mejor nivel mejor que el nuestro y qué debemos hacer muchas cosas para poder competir. En Burgos lo hicimos a ratos ante un equipo que no ha perdido en ninguna competición, pero tenemos que hacer algo más para poder ganar", ha explicado, para precisar seguidamente que "la defensa no es lo más importante muchas veces, sino cómo controlas los momentos del partido cuando el otro equipo es tan anotador o más que tú. Llevar el control de las rachas del equipo contrario es lo que te hace ser mucho mejor que el rival fuera de casa. Tenemos que manejar los mecanismos mentales cuando la situación anímica es mejor para el equipo contrario que para ti", dice.

Ahora llega un nuevo reto, en este caso ante un equipo con peor balance de victorias que el UCAM, el Fuenlabrada, que ha ganado uno y perdido tres: "Para todos los equipos es difícil ganar en Fuenlabrada. Ahora tenemos un objetivo claro de mejorar nuestras prestaciones fuera de casa en cuanto al control y el ritmo del partido en momentos determinados, y ese objetivo tenemos que cumplirlo de manera inmediata", comenta.

Para Sito Alonso, la clave no estará en parar a un jugador del rival, sino "tener una defensa colectiva que no te implique estar pendiente de un jugador, aunque Tomás Bellas te puede cambiar el ritmo del partido, sobre todo a través de la defensa. Es un jugador que ha tenido una evolución muy grande y al que admiro por todas las cosas que es capaz de hacer para generar un cambio dentro de su propio equipo. Él hace cosas defensivas que a mí me encantan".

Una semana más, Sito Alonso tendrá que hacer un descarte. En tres ocasiones se ha quedado fuera Marques Townes, mientras que en una el sacrificado fue Manu Lecomte. El entrenador desgranó qué criterios sigue para realizar los mismos: "Muchas veces, cuando tienes una plantilla donde tienes que descartar un jugador, lo que buscas es un nivel competitivo semanal. No puedes juzgar a un jugador solo por cómo entrena porque a veces puede tener dos o tres días malos. Hasta ahora he tratado de elegir al jugador que mejor se puede adaptar para el tipo de partido que nos vamos a encontrar. Ser adivino es muy difícil para todos, pero también digo que hasta ahora no hubiera hecho ningún cambio de los que he hecho. Ahora (para el partido en Fuenlabrada) elegiremos a uno, vamos a ver cómo estamos, pero a día de hoy la elección tiene que ser táctica", expresa.

En Burgos el partido duró casi tres horas por la rotura del marcador, pero también el juego sufriendo más interrupciones esta temporada por las consultas de los colegiados al instant-replay. Al respecto, Alonso ha afirmado que "confío mucho más en los árbitros que lo que parece que estamos confiando por acudir muchas veces a este mecanismo. Si lo han hecho bien durante tanto tiempo y han dado un nivel tan alto en la Liga Endesa, creo que habría que tener un poco más de confianza. Tendríamos que respetar sus decisiones y no parar tanto los partidos".