José Ángel: "Han sido semanas duras porque solo podía entrenar"

Después de mes y medio sin poder competir, a la espera del 'transfer', el mediocentro José Ángel Jurado se vistió de corto el domingo pasado contra el Marbella, y además se estrenó en el once titular. En el empate de los suyos, el ex del Sheriff Tiraspol volvió a sentirse un futbolista competitivo, aunque asegura que aún queda tiempo para ver su mejor versión. «Físicamente me encuentro bien, pero es cierto que con balón me faltó esa soltura que adquieres cuando vas compitiendo», explicó el jugador.

Hasta ahora, se ejercitaba con el grupo, pero sin poder jugar cada fin de semana. «Han sido semanas duras porque solo podía entrenar y no podía formar parte del equipo», señaló José Ángel, víctima de una situación anómala que se explica por la mala relación que mantiene con su anterior club, el Sheriff Tiraspol moldavo.

Según asegura el futbolista, mantiene un enfrentamiento con el club, porque había un contrato firmado que no se ha cumplido. «Yo sabía que el transfer iba a tardar lo máximo posible porque los conozco. Salí mal de allí por incumplimientos de contrato. Podían putearme un poquito y lo han hecho», declaró el jugador.

Para el encuentro de esta semana, contra el Córdoba, y para los próximos contra rivales directos, José Ángel sostiene que le «da igual el rival que venga». Para este domingo, contra los verdiblancos, dice que el equipo tiene la mentalidad de sacar los tres puntos en casa y que «sería un fallo» pensar en que el Córdoba todavía no haya ganado lejos de El Arcángel.