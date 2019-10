El Jimbee visita al Levante con Brocanelo en la cuerda floja

Dos puntos en cinco jornadas disputadas han colocado la palabra crisis en el vestuario del Jimbee Cartagena. Los cartageneros, que no saben ganar en la competición, aumentaron el caché de su plantilla para luchar por estar en el play off, sin embargo, el inicio de la competición no está siendo el esperado. El empate el pasado sábado en el Palacio de los Deportes llevó a muchos aficionados a protestar al final del encuentro, acentuando sus críticas contra el técnico. André Brocanelo está en la cuerda floja, por lo que de no sumar un triunfo esta noche frente al Levante, el entrenador podría acabar con la paciencia de los responsables del club.

Brocanelo quiso restar ayer importancia al mal inicio, señalando que «estamos ante una racha mala, con presión encima y esto hace que la dinámica sea complicada. Lo único que puede romper eso es ganar un partido». A pesar de la preocupación, asegura que el grupo está «fuerte. Quedan 75 puntos en juego. Si vamos a flaquear ahora, malo».

Para el partido de esta noche en la pista del Levante, el Jimbee Cartagena no podrá contar con Thalles, que continua con su recuperación. Además, la entidad anunciaba que Batería sigue siendo duda.