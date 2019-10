Fran Martínez: "Jugar es muy importante para mi confianza"

El Yeclano Deportivo centra en mejorar su competitividad fuera de casa para seguir sumando y mantenerse en una zona tranquila de la clasificación. La plantilla azulgrana prepara el encuentro ante el Mérida consciente de que el conjunto extremeño es el décimo presupuesto más alto del grupo y que llegan con ansiedad a este partido de vencer y salir del último puesto de la clasificación.

Uno de los jugadores más importantes para que el trabajo defensivo sea bueno en el Yeclano es Fran Martínez, quien se ha perdido buena parte de los encuentros en este arranque de temporada por problemas en los dos tobillos, y quien se muestra satisfecho de las sensaciones personales y colectivas que vivió ante el Ucam Murcia. El ilicitano afirmó que «no he tenido suerte y he trabajado mucho en las últimas semanas para coger ritmo ya que apenas he tenido pretemporada, y entrar en el equipo es muy importante para mi confianza».

Fran Martínez advirtió sobre las ganas que el Mérida coge este partido en el Romano, comentando que conoce a uno de sus delanteros con el que compartió vestuario en el pasado y que le llega «la imperiosa necesidad de sacar puntos después incluso de un cambio de entrenador». El equipo azulgrana se está conjurando esta semana para que el bloque «esté muy junto, sin apenas huecos y con mucha intensidad, algo que en La Constitución sucede pero que lejos de Yecla está costando bastante más». El central del Yeclano ha puesto como ejemplo la segunda parte de Algeciras como el ejemplo a seguir para completar un partido de noventa minutos.