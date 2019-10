ElPozo se enfrentará a Kairat, Benfica y Pésaro en Kazajistán

ElPozo Murcia FS ya conoce a sus rivales para la disputa de la Ronda Élite de la UEFA Champions League, que se celebrará del 19 al 24 de noviembre. El conjunto de Diego Giustozzi finalmente no será el anfitrión y ha quedado enmarcado en el grupo C donde tendrá que desplazarse hasta Kazajistán para enfrentarse al Kairat Almaty (anfitrión), al SL Benfica portugués y al Pesaro italiano. Solo un equipo de los cuatro que conforman cada grupo pasará a la Final Four que se disputará en abril de 2020. El equipo murciano logró la clasificación para la Ronda Elite tras ser segundo en la Maind Round que disputó en Hungría.

El Kairat Almaty es uno de los clubes más potentes de Europa en las últimas temporadas, donde ha alcanzado hasta en cuatro ocasiones la Final Four, proclamándose campeón continental en las temporadas 2012-2013 y 2014-2015. El jugador de ElPozo Leo Santana, quien se encuentra en estos momentos de baja por lesión, militó en el conjunto de Kazajistán y fue campeón en una ocasión. En la fase previa ya se vio las caras con ElPozo, que ganó el encuentro por 3-2.



Fer Drasler, en el Benfica

Por su parte, el Benfica portugués es el líder en la actualidad de la liga de su país. En su plantilla se encuentra el exjugador de ElPozo Fernando Drasler. Por último, el Pésaro italiano es el actual campeón de Italia.



Los grupos son los siguientes:

Grupo A

KPRF (anfitrión)

Futsal Club Dovobec

FC Mostar

FP Halle Gooik

Grupo B

Sporting CP

Tyumen (anfitrión)

Ayat

Novo Vrijeme

Grupo C

SL Benfica

ElPozo Murcia FS

Pesaro

Kairat Almaty (anfitrión)

Grupo D

Barça

MFC Kherson

Sparta de Praga

Stalitsa Minsk (anfitrión)