Adrián Hernández: "Defender bien es lo que nos va a dar de comer"

Después de superar la segunda eliminatoria de la Copa Federación, el Real Murcia ya está de nuevo en 'modo Liga'. Los granas, que entre las dos competiciones suman seis partidos sin perder, visitan el domingo el campo del Don Benito. Para este encuentro Adrián Hernández tiene las bajas por sanción de Chumbi, expulsado la pasada jornada por protestar al colegiado, y Edu Luna, quien cumple ciclo de amarillas. Además, en rueda de prensa, el preparador murcianista indicaba que Josema y Álex Melgar vuelven a ser dudas por problemas físicos. "Álex tiene unas molestias en el tobillo que han ido a más. Parece que los físios ya han dado con la tela y ahora va mucho mejor. Puede que esté convocado, aunque nos esperaremos al último entrenamiento para decidirlo", comentaba en rueda de prensa Adrián Hernández.

El entrenador del Real Murcia también se refirió a la renovación esta semana del joven delantero. Melgar ha pasado a tener un contrato profesional que lo vinculará a la entidad hasta junio de 2022. El atacante está teniendo un gran acierto de cara a gol, y es que en apenas dos ratos ha marcado dos tantos en liga y uno en Copa Federación. Adrián Hernández indicaba que "el fútbol son rachas. Se ha encontrado con posibilidades de gol y las ha metido". El técnico grana quiso ser cauto con el futbolista que sigue teniendo ficha del filial: "Es un chaval joven, que está empezando. No quiero que caiga en errores del pasado. Tiene todas las condiciones el mundo, pero debe ordenar su fútbol", decía, para añadir que tiene "proyección y talento".

El Real Murcia, que lleva cuatro jornadas en liga sin perder -tres victorias y un empate-, visitará el domingo el campo del Don Benito. "El equipo llega en buenas condiciones", explicaba Adrián Hernández. Pese "a que algunos futbolistas pueden notar el cansancio por la Copa Federación y el cambio de hábito a la hora de preparar los partidos, el equipo está bien", explicaba.

Sobre el partido indicó que va a ser un choque "complejo y difícil". Después de ganar al Talavera, al Villarrobledo y al Mérida, Adrián Hernández considera que el choque frente al Don Benito será un examen. "Es el tipo de partido en el que tenemos que examinarnos, porque puede que se den las circunstancias que no son las más adecuadas", comentaba, añadiendo que "tenemos que ser camaleónicos a la hora de entender el partido". "Este encuentro es un punto de inflexión para nosotros", reiteraba.

Defensa y ataque

Entre los aspectos a corregir, el técnico del Real Murcia decía que "lo que más me preocupa es generar situaciones de gol, y nosotros las generamos. Las generamos más cuando tenemos el control del partido que en situaciones en las que hay espacios en la espalda. Tenemos que seguir trabajando en qué situaciones nos cuesta más tener opciones de gol. En el fútbol no siempre hay que atacar de una manera, por eso tenemos que saber detectar cuándo hay que atacar de una forma u de otra. Estas cosas nos harán un equipo más completo".

En estas últimas semanas, el Real Murcia ha crecido sobre todo desde la defensa. Los granas llevan tres partidos ligueros sin encajar gol. "Hemos adquirido mecanismos defensivos que nos han generado la posibilidad de defender de una forma más ordenada a nivel colectivo", explicaba Adrián Hernández. Para el preparador grana esa mejoría no solo es cosa de los defensas. "Hemos mejorado en defensa, pero también en defensa de la gente adelantada. Al atacar mejor y no perder el balón. Todo ha hecho que defendamos mejor". El murciano quitaba importancia a jugar con un esquema u otro: "Es cosa de comportamientos", decía, avisando de que "no podemos relajarnos". "La defensa es lo que nos va a dar de comer. No conozco a ningún equipo que esté arriba y que no defienda bien. Si tú no defiendes bien, estás muerto". "Me preocupa más defender bien que las ocasiones que fallemos en ataque", decía.

Adrián Hernández también dijo que el equipo va a ir a ganar a Don Benito. "Con nuestras armas siempre vamos a salir a ganar, da igual dónde juguemos".

Por último, el técnico grana comentaba que puede incluir "alguna o varias sorpresas en el once titular". "Confío en el grupo más que en un once, porque necesitamos a toda la plantilla", concluía.