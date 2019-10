El UCAM Murcia se cruza en el camino de otro 'amigo' de Lebron James

Existe una teoría llamada 'seis grados de separación' que intenta probar que una persona puede estar conectada a cualquier otra por una cadena de no más de cinco individuos. Sin embargo, la relación del UCAM Murcia CB con Lebron James parece no ser tan extensa. Y es que por segunda vez en menos de un año, el conjunto universitario se enfrentará a un excompañero de vesutario del actual jugador de los Lakers. Si bien el curso pasado era Norris Cole, doble campeón de la NBA, el que visitaba el Palacio con el Sidigas Avellino en la Champions, este domingo en Fuenlabrada (17.00 horas, Movistar +) será DeAndre Liggins, exjugador de los Cleveland Cavaliers, el que se enfrente a los universitarios.

El exterior norteamericano se convirtió en uno de los fichajes más mediáticos del verano en la Liga Endesa tras anunciar su incorporación al Montakit Fuenlabrada. En la NBA no pudo encontrar su hueco al pasar por siete franquicias (Orlando Magic, Oklahoma City Thunder, Miami Heat, Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks y New Orleans Pelicans), y desde que los Cavaliers dedicieron cortarle a las puertas de los play off de la temporada 2016-2017, después de 60 partidos, todo fue más cuesta arriba. Su gran capacidad atlética a la hora de defender parecía ser una de las piezas perfectas para los Cavaliers, de hecho, el propio Lebron James había elogiado su trabajo en alguna ocasión. Pero el destino se complicó para Liggins, quien también pasó por dificultades durante su infancia al perder a su padre y su hermano cuando apenas era un adolescente, como cuenta recientenemte en un reportaje de Movistar + de #Vamos.

La aventura del jugador del Montakit Fuenlabrada en la Liga Endesa, quien ya se enfrentó al UCAM Murcia en el amistoso de San Javier de pretemporada antoando tres puntos, no ha empezado demasiado bien, aunque en la tercera jornada logró escribir su carta de presentación en Europa en la victoria ante el Movistar Estudiantes con 11 puntos y cuatro rebotes. Por lo que se une a jugadores como Rowland, Eyenga, Bellas o Mockevicius que los hombres de Sito Alonso deberán intentar frenar para lograr la primera victoria como visitantes este curso.

Liggins se convierte así en el segundo compañero de equipo de Lebron James que se enfrenta al UCAM después de Norris Cole. El base, exjugador de Miami Heat, conquistó en anillo de la NBA hasta en dos ocasiones junto a la estrella de los Lakers aunque acabó cayendo el pasado 30 de octubre de 2018 en el Palacio cuando estaba las filas del Avellino. Actualmente se encuentra en el Maccabi Haifa, tras pasar por el Buducnost Podgorica después de tener que abandonar el conjunto italiano por los problemas económicos del club.