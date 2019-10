Tebas, sobre el Clásico: "El 18 de diciembre no puede ser, hay Copa del Rey"

El presidente de la Liga, Javier Tebas, aseguró, en una entrevista con Efe, que el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona que debía disputarse el 26 de octubre no podría jugarse el 18 de diciembre, puesto que hay jornada de Copa del Rey.

"Son estas cosas que se filtran, que se dicen que dice la Federación, yo no me creo que la Federación diga ninguna fecha, porque quien la tendrá que poner en la mesa será el Comité de Competición porque hay un procedimiento diferente. Ahora nosotros, la Liga, iniciamos un procedimiento de alteración del calendario", explicó Tebas a Efe en un hotel londinense.

"En el caso de que no se cambien los partidos, habrá que poner una fecha y eso es otro procedimiento diferente. Hablan de la fecha del 18 de diciembre cuando hay Copa del Rey ese día. Yo creo que si ya ha quedado desierto el concurso de Copa del Rey, si encima le ponen el Clásico, me parece que va a quedar super desierto. Ese día no puede ser, habrá que sentarse y establecer qué fecha. Espero que el comité decida que se pueda cambiar el orden", agregó Tebas.