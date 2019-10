Segundo peldaño hacia la Copa

Chumbi y Edu Luna apuntan al once al estar sancionados en liga

El Real Murcia está más cerca que nunca de poder conseguir uno de los privilegios que se le escaparon la pasada temporada. La mala segunda vuelta del pasado curso, influenciada por los problemas institucionales, hasta conseguir matemáticamente la permanencia en la categoría de bronce, provocó que el conjunto grana se quedase sin plaza para poder disputar la Copa del Rey. Sin embargo, los murcianistas se encuentran a tan solo dos partidos de poder recuperar ese billete. Y es que, después de vencer al Vélez, de Tercera División, en la primera ronda de la Copa Federación, el Real Murcia recibe esta noche (21.00 horas) al Talavera de la Reina en la segunda eliminatoria a partido único.

Los de Adrián Hernández necesitan superar tres rondas para lograr una inscripción en el torneo de los 'grandes', por lo que superar al equipo manchego hoy será condición sine qua non para poder seguir optando al premio. En caso de que el Murcia consiga avanzar, se jugaría el billete para la Copa del Rey el próximo 7 de noviembre, también en la Nueva Condomina, ante el vencedor de la eliminatoria entre el San Fernando y el Linense.

Así pues, todos los rivales que separan a los granas de su objetivo son su misma categoría y también del mismo grupo (Grupo IV). De hecho, el partido ante el Talavera en liga fue lo que cambió todo para el conjunto grana hace apenas un mes. Y es que el Murcia llegó a la quinta jornada de liga sin conocer la victoria y repleto de dudas después sumar tan solo un punto de doce posibles. Las dos derrotas consecutivas, ante el Córdoba y el San Fernando, provocaron que los tres puntos en tierras manchegas se convirtieran casi en una necesidad. Pero entonces el 'chip' grana cambió. El nuevo sistema con tres centrales, dando más protagonismo a los laterales, comenzó a funcionar en el conjunto grana y desde entonces ha sumado diez puntos de doce posibles al vencer al Talavera, al Villarrobledo y al Mérida junto al empate frente al UCAM. Además de la victoria en la Copa Federación frente al Vélez.

Para esta noche todo apunta a que tanto Rafa Chumbi como Edu Luna partirán en el once en las posibles rotaciones de Adrián Hernández, entrenador del Murcia, de cara al choque de liga frente al Don Benito del próximo domingo. Y es que tanto el delantero, al ser expulsado desde el banquillo una vez que fue sustituido en el partido ante el Mérida, como el central, al ver la quinta cartulina amarilla, no podrán viajar a Extremadura por sanción. Por otro lado, jugadores como Marcos Legaz, Julio Algar, Tanis o el propio Álex Melgar, delantero del Imperial, que ya abrió la lata en el partido ante el Vélez, también tienen muchas posibilidades de partir de inicio.

Por su parte, el Talavera llega a la Nueva Condomina después de superar en la primera ronda de la Copa Federación al Utrera (2-0). Sin embargo, la trayectoria del conjunto manchego no está siendo del todo halagüeña al encadenar cinco partidos consecutivos sin ganar. En sus filas cuenta con el delantero Pablo Guardiola, exjugador del Real Murcia Imperial.

El precio de la entrada para los no abonados es de 5 euros, y el club ha organizado una jornada de convivencia en la plaza del estadio en la que se podrá adquirir pasteles de carne y cerveza Estrella de Levante por un precio (ambas) de tres euros a partir de las siete de la tarde.