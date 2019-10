El Real Murcia vence al Talavera y está un paso de la Copa del Rey

El Real Murcia, con un gol de Andy Escudero en la primera parte, logró la clasificación para la tercera ronda de la Copa Federación y se encuentra a un solo paso de meterse en la Copa del Rey. Los murcianistas vencieron al Talavera (1-0) y se jugarán el pase ante el ganador del San Fernando-Balompédica Linense, que se disputa mañana jueves.

Empezó el Murcia con ganas, con el buen juego que lleva desplegando las últimas jornadas. Mantenían los granas la posesión mientras Adrián Hernández no paraba de dar órdenes desde la banda, tan enérgico como siempre. Toril empezó muy enchufado y tuvo el primer acercamiento del partido con un cabezazo que se marchó alto. Sin embargo, la primera ocasión clara del partido la tuvo el Talavera, que se aprovechó de un grave error en la salida de balón de Tanis y que sacó Julio Algar cuando todos se echaban las manos a la cabeza.

Tras unos primeros 15 minutos de dominio local, el Talavera fue perdiendo el miedo al escenario y al rival y se fue sacudiendo la presión de los locales, controlando el centro del campo. Eso sí, la defensa de tres propuesta por Adrián Hernández sigue dando sus frutos y los toledanos no crearon apenas peligro salvo algún disparo desde fuera del área.

En una jugada embarullada, el equipo grana se acercó por la banda derecha y esperaba el centro en la frontal del área Andy Escudero, que con un control orientado hacia la pierna izquierda se deshizo del defensor y definió con un golpeo elegante que se estrelló en la escuadra de la portería.

Siguió el partido en la tónica que llevaba hasta antes del gol. Mantenía la posesión el Talavera y el Murcia esperaba en su campo la oportunidad de salir al contragolpe. Se sentía cómodo el cuadro grana defendiendo y a poco que trenzaba tres pases seguidos rompía fácilmente las líneas defensivas de los toledanos.



Difícil segunda parte

La segunda parte empezó con control y ocasiones para los visitantes. Hasta en dos ocasiones pudo hacer gol Gerrit, pero estuvo muy seguro Tanis. La afición murcianista detectaba que el equipo había salido dormido del descanso y empezó a animar con intensidad.

Seguía en el letargo el Real Murcia y se siguieron produciendo las llegadas de los talaveranos durante los primeros 10 minutos de la segunda parte. Oca y el exgrana Pablo Aguilera encontraban fisuras en los tejidos defensivos de los locales.

No fue hasta el minuto 60 cuando llegó la primera ocasión con peligro de los murcianistas. Toril enganchó un cabezazo que no fue gol por milímetros. Estuvo muy activo el mallorquín pero no fue capaz de materializar las ocasiones de las que dispuso.

El Murcia, con el paso de los minutos, se acomodó y entró al partido, justo al contrario que ocurrió en el primer periodo. Tuvo una buena ocasión de córner, pero el testarazo de Meseguer se marchó alto. Acto seguido fue el Talavera el que pudo hacer el empate con un centro de Oca que se paseó por el área pequeña.

Intentó el equipo visitante con más corazón que ideas acercarse a la portería de los murcianistas, pero estabas bien replegados. Volvía a sentirse cómodo defendiendo.

Llegó la recta final del encuentro y el Murcia dejaba que pasara el tiempo con las apariciones de un gran Víctor Meseguer, que lo hizo todo bien desde que salió y le dio el aire que el equipo necesitaba en los últimos minutos. Así, con otra victoria sufrida, el equipo sigue sumando triunfos y ya se encuentra en los cuartos de final de la Copa Federación. Solo queda una ronda más para conseguir el pase a Copa del Rey.