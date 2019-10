Fernando: "Estamos en el camino, pero tenemos que salir a ganar todo"

Fernando García Aguilera, jugador de ElPozo Murcia, afirmó ayer que el conjunto murciano, cuarto en la Liga de Primera División y clasificado para la ronda élite de la Champions League de fútbol sala, «está en el camino», pero recordó que «aquí hay que ir a ganarlo todo» y que en la siguiente fase europea «no queda otra que ser primeros». Fernando analizó la actualidad de una plantilla que «está trabajando muy bien y consiguió el objetivo de clasificarse para la ronda élite de la Champions League» la pasada semana.

«Para muchos de los que estuvimos en Hungría era nuestra primera participación en este torneo y pienso que, teniendo además dos bajas muy importantes -Miguelín Sayago y Leo Santana-, es para estar contentos, aunque no fuéramos primeros de grupo», declaró el ala granadino. Según el de Algarinejo, están «en el camino, pero en la siguiente fase no queda otra que ser primeros». «Aquí hay que ir a ganarlo todo y confiamos a muerte en lo que hacemos y estamos unidos. No obstante, queda mucho para alcanzar el techo de este equipo», manifestó. Ya de vuelta tras competir a nivel continental, Fernando hizo referencia a las diferencias con el criterio arbitral en Europa: «Hay mucha más dureza en Europa que en la Liga, porque ya pueden pegarte un tiro que los árbitros no pitaban ni falta», dijo.

Llamada de la selección

Por otra parte, el propio Fernando y Marc Tolrá, jugadores de ElPozo, han sido convocados por el seleccionador nacional de fútbol sala, Fede Vidal, para la primera fase de clasificación para el Mundial de Lituania a finales de este mes.