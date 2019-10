El Yeclano va muy en serio

Los universitarios continúan con su crisis cara a puerta y el gol de Hugo Álvarez llega tarde.

Bonito derbi regional el vivido ayer entre el Yeclano Deportivo y el UCAM Murcia, donde los locales, ordenados y competitivos, acabaron imponiéndose a un conjunto universitario que dio una buena imagen, pero que no fue suficiente, en el estreno del entrenador Miguel Rivera. Los de Sandroni cuajaron una primera parte excelente, reafirmándose como un equipo competitivo en grupo IV de Segunda División B e hicieron buenos los dos tantos de Álex Vaquero, pese a sufrir en el descuento ante el tanto de Hugo Álvarez.

El UCAM salió a la hierba de La Constitución con mucha intensidad y ganas de agradar, además de concienciado de las claves que se mueven con las características del terreno de juego de este campo. Rivera apostó por un 4-4-2 colocando a Perales y Aketxe arriba, y con Mayoral e Higón repartiéndose las bandas. Por su parte, Sandroni recuperó a Fran Martínez y Ubai quienes cerraron bien en el centro de la zaga, y dio continuidad en el pivote ante la baja de Selfa a un Vivanco sobresaliente, en línea con el nivel de todo el equipo.

El primer acercamiento fue universitario por mediación de Aketxe, que la puso al segundo palo donde antes de que Perales rematara Mario logró despejar a córner. Las ganas e intensidad del Ucam se iría contrarrestando a partir de los diez minutos, cuando el Yeclano logró estirarse y consolidarse en el campo. Luis Castillo con un par de tímidos tiros avisó, y al cuarto de hora la grada pidió un posible penalti sobre Alayeto que no señaló Rodríguez Carpallo.

Llegaron entonces los mejores minutos de los anfitriones, que tuvieron un tiro de Álex Vaquero que se marchó fuera por poco, y poco despuñes forzando a Iricibar a parar tras dejarle solo Iker aunque invalidada finalmente por el línea. El Yeclano iba a más y Luis Castillo estuvo a punto de firmar el gol más bonito de la jornada en una espectacular chilena que Iricibar rechazó casi de dentro a saque de esquina.

Luego se dio paso a unos minutos locos que determinaron el devenir del partido y en los que pudo pasar cualquier cosa. Para los locales avisó Iker con un tiro a media distancia, y en la siguiente acción, Mayoral disfrutaría de la mejor ocasión universitaria al ganarle la espalda a la defensa. Pero una vez más emergió la figura de Serna, que le salvó el mano a mano, para que, en la siguiente acción, un remate de Vicente Romero lo salvara bajo palos el azulgrana Alayeto. Casi sin respirar, en la otra portería el navarro puso de nuevo en aprietos a Iricibar, y finalmente el gol llegaría decantándose por los locales. Fue por mediación de un penalti donde Vivanco, casi en el pico, llegó antes y fue derribado claramente para que Álex Vaquero ejerciera de comandante y engañara desde los once metros al meta universitario.

El 1-0 provisional y el descanso hizo virar el choque hacia el dominio del UCAM en la segunda parte en búsqueda del empate. Rivera dio muchos más metros a Johan y Víctor en los carriles y la elaboración desde atrás provocaba que el Yeclano debía correr constantemente detrás del balón bajo un ritmo difícil de mantener. Cuando más peligro estaba ofreciendo el UCAM desde los centros desde las bandas, donde ahora se frecuentaban situaciones de dos con uno complicadas de defender para los azulgranas, Rivera apostó por cambiar a Mayoral e Higón introduciendo a Barbosa y Manu Justo, y más tarde a Javi Moreno, que ofrecieron más movilidad y libertad en la mediapunta pero menos acciones desde la banda. Éste ultimo asistió a De Vicente para que el mediocentro disparara arriba en buena posición. Eran los mejores momentos del Ucam que apretaba y metía atrás al Yeclano a base de movilidad y también a balón parado. Manu Justo empalmó un rechace en la frontal que iba dentro pero sin embargo chocó con el cuerpo de su compañero Perales, y en una de éstas Aketxe tuvo que ser atendido por un golpe, dando lugar a que el público de La Constitución cogiera las riendas.

En un momento mágico, con las luces de los móviles y el cántico del Abuelo traspasando la extraordinaria Curva Bar, el Yeclano cargó energías en ese pequeño parón y en la siguiente jugada iba a meter un zarpazo inesperado para conseguir el segundo. Víctor Fenoll se marchó genialmente por la derecha y se la dio a Álex Vaquero para que dentro del área lograra el 2-0. Por la cabeza de los de Sandroni pasaba entonces el pensamiento de qué 2-0 iba a verse en el último cuarto de hora, si el del Córdoba que acabó empatando o el del Talavera que finalizó así. Sii bien los azulgranas supieron jugar bien esos minutos con la entrada de nuevas fuerzas canteranas con Javi Muñoz y Carlos Felipe, y la velocidad de Renato, el choque se iba a quedar a camino de esos dos anteriores partidos en La Constitución, ya que el Ucam en un córner bien rematado por Hugo lograba recortar diferencias para vivir un descuento al rojo vivo.

Con el Yeclano algo tembloroso y el UCAM excesivamente ansioso no mucho se pudo jugar en los cuatro minutos de añadido, con polémica para los visitantes ante las protestas al colegiado por una falta lateral que el trencillas valenciano no señaló. Y así finalizaría este derbi que deja al Yeclano en una situación muy cómoda habiendo sacado diez de los doce puntos como local, y a un UCAM que no termina de levantar cabeza pero que atisbó calidad y alternativas como para darle la vuelta a la situación en los próximos encuentros en el campeonato.