"Nuestro principal problema es mental y de tener que superar las dudas"

Miguel Rivera, entrenador del UCAM Murcia CF, lamentó la dinámica negativa en la que se encuentra su equipo, lo que le impidió mostrar una mejor versión en su estreno. « El problema que hemos tenido hoy es la racha en la que estamos. Hemos estado delante del portero para adelantarlo y cuando estemos seguros esa jugada entra y este partido habría sido de otra manera. Cuando estás en dinámica negativa hay momentos que ocurre que no te salen las cosas y estamos en el polo opuesto respecto a la suerte, porque hemos tenido cuatro o cinco llegadas muy importantes y esa acabarán en gol en cuanto logremos cambiar la tendencia. Hemos querido jugar con dos puntas y he notado que el equipo no está acostumbrado a ello pero es algo que seguiremos trabajando», comentó, además, añadió que «el principal problema que tenemos es mental y de superar las dudas. Estoy contento porque hemos trabajado bien, por arriba hemos hecho bastante peligro y hemos mostrado ganas, la solución es trabajar y convencernos a todos para ganar ese partido desde el cual vamos a construir la fortaleza que necesitamos».