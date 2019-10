Cuatro jugadores del Lorca Deportiva abandonan el club por los impagos

Un total de cuatro jugadores del Lorca Deportiva son los primeros que han decidido abandonar la entidad blanquiazul tras no cobrar un solo euro desde que llegaron en el mes de julio.

En la mañana de hoy se reunió el director deportivo y secretario de la Junta Directiva, José Antonio Presa, 'Puskas', con el ex presidente Joaquín Flores con la intención de darle forma al documento donde los actuales dirigentes del Lorca Deportiva presentarán la dimisión. Según Flores, "solo estoy haciendo de puente para que el club siga funcionando y no desaparezca. He hablado con algunas personas interesadas pero antes tienen que marcharse de forma oficial los que mandan ahora".

La Opinión ha podido saber que los primeros cuatro jugadores que se marchan son los porteros Adriá y Guillermo, el defensa Ramón y el centrocampista Mati Ratón. Todos ellos vinieron de la mano de Puskas, quien los representó en el Cristo Atlético de Palencia y también en el Lorca Deportiva.

No serán los únicos. Se espera la salida de tres o cuatro más.

Ahora mismo el equipo lorquino no tendría porteros para el partido del próximo domingo, salvo que pueda subir algún juvenil, pero parece que en las próxima horas llegará un viejo conocido de la afición lorquina.

Es intención de Flores intentar rebajar la nómina actual del club lorquino para así facilitar el camino de la empresa interesada en hacerse cargo del Lorca Deportiva.

Flores insiste en que "yo no voy a estar ni tendré ninguna responsabilidad, pero intento que los que vengan no tengan que asumir deuda alguna, solo así será viable el Lorca Deportiva".