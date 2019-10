"Estoy contento por la victoria y cabreado por las ocasiones falladas"

Adrián Hernández se mostró satisfecho tras la victoria de su equipo ante el Mérida. También por haber cogido el ritmo con tres triunfos en cuatro jornadas. Volviendo a repetir que no hay nada hecho, que «no nos podemos parar aquí», el técnico del Real Murcia destacó «la muy buena primera parte» que habían hecho sus jugadores, mostrándose «contento» por la victoria, pero dejando claro que estaba «cabreado» por no haber sabido «finiquitar» el encuentro. «El caudal ofensivo ha sido muy grande. El portero del Mérida ha hecho el partido de su vida», decía, añadiendo que se iba enfadado porque «teníamos un partido para ganarlo dándonos un baño de masas». Sin embargo, destacó que en la segunda parte «hemos sabido sufrir». «En otros partidos que se nos ponían así, siempre perdíamos», decía, destacando el «empaque» de sus jugadores.

Era crítico Adrián Hernández con la segunda parte realizada por sus jugadores. «Nos hemos equivocado en la manera de atacar», explicaba, destacando por otro lado «la seguridad defensiva. Esto es muy importante pensando en el futuro».

Lo importante ahora para el entrenador del Real Murcia es que «los jugadores crezcan». «Son vírgenes, están cogiéndole el pulso a la categoría», comentaba, dejando claro que este equipo será lo que «crezcan los jugadores que no tienen tomado el pulso a la Segunda B». Al ser cuestionado por el salto en la clasificación, Adrián Hernández bromeaba con que «no miro la clasificación. La miraba en las primeras jornadas y me machacaba mucho la mente».

Tuvo buenas palabras el técnico del Real Murcia para Álvaro Rodríguez, uno de los jugadores más destacados del día de ayer. «Ha estado fantástico. Me alegro mucho por él, porque lo pasó muy mal en las primeras jornadas con las críticas. Hay que dar tiempo a los futbolistas, no hay que quitarlos cuando las cosas están mal porque te los cargas».

Sobre la expulsión de Chumbi cuando el delantero ya estaba en el banquillo, Adrián Hernández decía que «no lo he entendido», defendiendo que el jugador aguileño no se había dirigido al colegiado. «Estaba dando instrucciones a un compañero», decía en la rueda de prensa que se celebró en Nueva Condomina, lamentando además que Chumbi no podrá jugar la próxima semana en el partido liguero ante el Don Benito.