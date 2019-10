El Yeclano agrava la crisis del UCAM Murcia

La crisis del UCAM Murcia continúa. Ni la llegada de Miguel Rivera al banquillo ha conseguido solventar el mal momento por el que atraviesa el conjunto universitario de cara a gol. Y es que bien por Miguel Serna o bien por la defensa del Yeclano, el UCAM ha caído en La Constitución (2-1) ante un equipo bien plantado y que supo hacerle daño. El cuadro de Sandroni contó con más ocasiones de peligro que su rival en la primera parte, en la que se adelantó de penalti al filo del descanso, y en la segunda mitad fue eficaz. Tanto, que terminó finiquitando el partido en su primera llegada después de un arreón del UCAM al tratar de buscar el empate. El gol de Hugo Álvarez al descanso no sirvió de mucho para los de Rivera al llegar demasiado tarde. Con este resultado, el Yeclano da el salto hasta la sexta posición de la tabla con 12 puntos, mientras que el UCAM se queda encuadrado en la parte baja con 7 puntos después de encadenar tres partidos sin ganar.

Tanto los universitarios como el Yeclano salieron al terreno de juego con intensidad y con la intención de marcar el ritmo del partido. Sin embargo, fue el conjunto local el que contó con las ocasiones más peligrosas. Alayeto fue un quebradero de cabeza para la defensa murciana con varias acciones de peligro, aunque la mejor llegó con una chilena ejecutada a la perfección desde el punto de penalti que despejó a una mano Iricibar. Pasada la media hora de juego fue el UCAM el que perdonó en un mano a mano de Mayoral ante Miguel Serna, donde el portero azulgrana detuvo la ocasión en dos tiempo. Cuando todo parecía que iba a llegar al descanso con el empate a cero, llegó el primer tanto de Vaquero. Perales derribó en el vértice del área a Vivanco en una entrada a destiempo desde el suelo y el colegiado señaló el penalti. El jugador del Yeclano no falló e hizo el 1-0.

En la segunda mitad, el técnico Miguel Rivera dio entrada en los primeros minutos a Manu Justo y Barbosa para intentar crear más peligro por banda. El UCAM fue constante en su trabajo ofensivo, pero no tuvo la recompensa y no encontró la forma de que sus delanteros rematasen cómodamente. Sin embargo, cuando peor lo estaba pasando el Yeclano, llegó el segundo tanto. Una recuperación de Mario Sánchez acabó con un centro al punto de penalti que remató Vaquero de nuevo con un disparo raso al primer palo en el minuto 78 para hacer el 2-0. El Yeclano prácticamente finiquitó ahí el encuentro, aunque el UCAM no perdió la cara y consiguió recortar distancias en el descuento con un cabezazo de Hugo Álvarez en un córner. Llegó tarde. No hubo tiempo para más y los tres puntos se quedaron en La Constitución, que lo celebró por todo lo alto.