El UCAM, a absorber el manual de Rivera ante un Yeclano invicto en casa

Cuatro días de trabajo ha tenido Miguel Rivera para intentar cambiar el chip a la plantilla del UCAM Murcia. El técnico malagueño, que el pasado martes se hacía cargo del equipo tras la destitución de Rubén Albés, afrontará su primer partido en La Constitución. El Yeclano será el conjunto encargado de probar a los universitarios, que solo han ganado un partido en las siete jornadas que se han disputado. Además de la falta de resultados, los azulones tampoco han conseguido encontrar un juego acorde a la calidad de los futbolistas que hay en la plantilla.

No lo tendrá fácil el UCAM Murcia. Tendrán los universitarios que empezar a absorber el manual de Miguel Rivera, y lo tendrán que hacer en un campo en el que hasta el momento el Yeclano no ha cedido ninguna derrota. Los de Sandroni, con dos victorias y un empate en casa, se mantienen invictos frente a su público.

Habrá que esperar a esta tarde para conocer cuál es el primer once de Miguel Rivera. Para este encuentro, el nuevo preparador universitario tiene las bajas de Carlos López, que esta semana ha sido operado de la rodilla tras lesionarse de gravedad y estará entre seis y ocho meses de baja; y de Galas, que tiene que cumplir un partido de sanción tras su expulsión en el derbi frente al Real Murcia.

A lo largo de siete jornadas, y pese a hacer numerosos cambios en el once titular, Rubén Albés no logró sacar el potencial de la plantilla. Lo intentará hacer Miguel Rivera a las primeras de cambio para no dar más ventaja a los rivales, y es que el UCAM tiene un objetivo claro, estar en los puestos de play off y luchar por el ascenso a Segunda.

El Yeclano, por su parte, llega a este duelo regional con nueve puntos, dos más que su rival de hoy. Sandroni tendrá las bajas seguras de Rulo y Ati Rashiti . Además, el técnico azulgrana tiene las dudas de Carlos Selfa y Fran Martínez, que no pudieron jugar en Villarrobledo y que han entrado con el grupo durante la semana.

La pasada jornada el Yeclano empató en el campo del Villarrobledo, mientras que una semana antes ganaba en La Constitución al Talavera.