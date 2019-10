Sito Alonso: "No hemos sido responsables ni consistentes en defensa"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, volvió a incidir ayer en la mejoría que necesita su equipo en defensa para intentar ganar lejos del Palacio de los Deportes esta temporada. Un mal arranque ayer ante el San Pablo Burgos fue el caldo de cultivo para que jugadores como McFadden o Benite liderasen desde el triple al conjunto burgalés para controlar el marcador en todo momento, y el técnico madrileño volvió a hacer hincapié a la hora de defender. «Para poder competir y ganar fuera es importante defender, y todavía más ante un equipo con una racha positiva en Europa y en la Liga ACB. Si no eres consistente a nivel defensivo ante un equipo con tanta efectividad es difícil competir. No hemos sido responsables ni consistentes durante mucho tiempo en la pista y hemos tenido que ir a remolque. Hemos podido volver al partido en bastantes ocasiones, pero es complicado darle la vuelta totalmente si no eres más intenso, pero hablo de una intensidad inteligente. No merecíamos ganar aquí», explicó Sito Alonso ayer nada más finalizar el choque.

El partido se detuvo durante casi cuarenta minutos en la recta final del tercer cuarto cuando una avería con el reloj electrónico de unas de las canastas provocó que finalmente se reanudase el juego con los marcadores de posesión en las esquinas de la cancha. Sin embargo, para Sito Alonso eso fue «algo anécdotico» a la hora de una posible remontada de sus hombres. «Hacía mucho tiempo que no veía algo así, pero es un dato anecdótico. Nada más comenzar Bassas ha anotado un triple, con algo de suerte creo yo, y luego hemos tenido una antideportiva que no hemos sabido aprovechar. Con la necesidad de ganar, no estamos preparados para diferentes situaciones tácticas que podamos plantear cuando vayamos por debajo en el marcador, quizás en casa sí, así que es un aprendizaje a tener en cuenta para otros partidos. Sin consistencia atrás es muy difícil jugar», añadió el entrenador del UCAM Murcia.

El técnico madrileño, volvió a incidir en la falta de solidez sdedefensiva. «No podemos tener despistes tan importates, desde el entrenador hasta los jugadores. Para ganar fuera de casa hay que meter puntos, pero también hay que defender. Hay que mejorar eso para que el equipo rival tenga dos o tres minutos sin poder anotar una canasta fácil y por eso debemos ser más consistentes», aseguró.

Pese a que el UCAM ganó por números la lucha del rebote ante otro equipo potente en dicha faceta, Sito Alonso no acabó del todo contento en este apartado. «Hemos dominado el rebote, pero sin ser dominadores reales. En números sí, pero no en cuenato a trabajo. Podemos hacer mucho más qunque seamos un equipo que rebotea muy bien», concluyó el entrenador universitario ayer.