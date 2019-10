El Algar Surmenor debuta en la Liga Iberdrola con una victoria

El Algar Surmenor debutaba ayer en Liga Iberdrola, máxima categoría del voleibol femenino, con un triunfo. El equipo cartagenero suma dos puntos en la primera jornada después de remontar en la cancha del Madrid Chamberí (2-3). Al conjunto entrenado por Andre Collin no le pudo la presión del debut ni el empezar jugando fuera de casa. Nada más comenzar el encuentro, las murcianas se impusieron en el primer set por 16-25. El 0-1 no sirvió para que ganaran tranquilidad, viendo como las madrileñas le daban la vuelta al marcador imponiéndose en el segundo y el tercer set (25-14 y 25-20). Pero no pasó factura el golpe al Algar Surmenor, que se venían arriba para forzar el quinto set y llevarse la victoria definitiva después de ganar por 21-25 y 13-15.