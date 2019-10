El Lorca FC entra en concurso de acreedores

El presidente del Lorca FC, Roberto Torres, convocó una rueda de prensa para la mañana del sábado en el estadio Artés Carrasco. Lo hizo a su manera, es decir a través de las redes sociales del club lorquino. Esa comparecencia fue un monólogo de cuarenta minutos del mandatario lorquinista.

Lo mas destacado que dijo fue que "hemos logrado rebajar mucho la deuda que yo heredé y a día de hoy solo es de 700.000 euros. Pero como no he podido alcanzar un acuerdo con las empresas, no hemos tenido más remedio que entrar en concurso de acreedores. Ya tenemos preparada toda la documentación para el administrador concursal que llegará a finales de este mes y será él, quien negocie y gestione con las personas a las que debemos". "También comprobará la viabilidad del club. El Lorca FC no corre riesgo de desaparecer. Tenemos una gran ayuda con Genova School y en concreto de Morris Piagneillo. Si hubiéramos ascendido la pasada campaña, tenía inversores preparados y la deuda habría desaparecido", informó.

"Solo pido desde aquí que el Ayuntamiento y las empresas de Lorca nos echen una mano porque el proyecto del Lorca FC es viable y de futuro", dijo Torres. "Un día me preguntaron si me sentía engañado después de comprar el club. Dije que no. Ahora pienso todo lo contrario, he sido un ingenuo en muchas cosas, después de todo lo que he visto".

"Lo último que me enteré hace poco tiempo es que un jugador nos había demandado porque se lesionó en este club, en el 2013. Nadie me lo había dicho. Nos pedia 500.000 euros. Nos ha llegado la sentencia favorable. Al menos no van a ser todo malas noticias", continuó el responsable del Lorca FC.

También dijo que "en cuanto al equipo, hay mucha ilusión desde el entrenador hasta los jugadores ya que estos no están jugando por dinero. Lo hacen y se esfuerzan para llegar algún día a jugar en equipos importantes".