Adrián Hernández, pendiente de las molestias de Josema y Melgar

El Real Murcia recibe mañana domingo en Nueva Condomina al Mérida, equipo que llega en crisis de resultados y con un nuevo entrenador tras la destitución de Santi Amaro. Los murcianistas, que quieren alargar a cuatro las semanas sin perder después de los triunfos frente al Talavera y al Villarrobledo y el empate en el derbi contra el UCAM, están pendientes de los problemas físicos que vienen arrastrando Josema y Álex Melgar y que no les han permitido entrenar con normalidad esta semana.

El centrocampista muleño tiene molestias en el cuádriceps, mientras que el delantero sigue arrastrando problemas en el tobillo. Hoy, en el entrenamiento que el equipo realizará en Nueva Condomina, probarán a ver si pueden llegar al choque de mañana, aunque no será hasta las horas previas al partido cuando se decidirá si finalmente entran en la convocatoria. Adrián Hernández señalaba ayer en rueda de prensa que no se les va a forzar para no agravar sus lesiones. El que sí ha salido de la enfermería es Juanra, pero el futbolista grana, que se lesionó frente al Talavera, solo ha completado esta semana un entrenamiento, por lo que lo normal es que tampoco entre de inicio en el once de mañana frente al Mérida. La buena noticia está en la recuperación de Chumbi. El delantero grana, que lleva tres semanas fuera por lesión, ya se ha ejercitado esta semana con total normalidad y al mismo ritmo de sus compañeros, según señalaba Adrián Hernández en rueda de prensa. Ahora el técnico grana debe decidir si apostar por el aguileño, indiscutible hasta su lesión, o mantener su confianza en Víctor Curto y Alberto Toril, que han rendido notablemente en los encuentros en los que les ha tocado ser de la partida. Durante su comparecencia en Nueva Condomina, Adrián Hernández decía que el equipo está en un buen momento. «Estamos bien, con ánimo», comentaba, aunque no se fía del Mérida. «Va a ser un partido difícil y complejo. Tenemos que intentar sacarlo como podamos», comentaba.

Los emeritenses llegan a Nueva Condomina estrenando entrenador después de la destitución de Santi Amaro. El técnico que se sentará en el banquillo del estadio grana es el joven Diego Merino. «Son buenos futbolistas y aprovechando que vienen a uno de los mejores estadios de Segunda B, todos querrán hacerse un hueco y convencer al nuevo míster», indicaba Adrián Hernández, quien también dijo que este encuentro va «a ser muy diferente a los disputados hasta el momento». «Más que en ellos, tenemos que fijarnos en nosotros y ver dónde podemos hacer daño. Hay que desarrollar nuestros puntos fuertes».