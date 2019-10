Radoncic, contra el pasado que 'borró' en Murcia

Dino Radoncic regresa mañana a Burgos, donde vivió una pesadilla hace una temporada. La afición del club castellano leonés ha 'calentado' en las redes sociales un recibimiento hostil al alero del UCAM.

En el verano de 2018, el UCAM Murcia intentó fichar a Dino Radoncic. Pese a que al banquillo universitario llegó Javi Juárez, quien había tenido al alero en las escalas inferiores del Real Madrid, el club blanco, poseedor entonces de sus derechos, decidió cederlo al San Pablo Burgos. Con una maleta cargada de ilusión, este joven nacido en Alemania, con nacionalidad montenegrina y criado deportivamente en España, llegó hasta una ciudad donde se respira baloncesto en todos sus rincones. Su afición está volcada con un equipo que gracias a las ayudas institucionales y el fuerte respaldo social, ha experimentado un espectacular crecimiento en solo tres temporadas. Pero la experiencia de Radoncic en la gélida ciudad de Castilla y León fue amarga. Hasta tal punto llegó, que según desveló en una entrevista en La Opinión, estuvo a punto de irse a su casa.

«Mi carácter no me permitía ciertas cosas. Ver que nadie quería ayudarme, que nadie quería apostar por mí o darme confianza, tanto el club como el entrenador –Diego Epifanio–, hizo que decidiera irme. Así que la mejor opción era el UCAM, y la verdad es que ha cambiado mi vida. Estaba muy frustrado y hasta tuve momentos en los que llegué a pensar: '¿Para qué necesito esto? Me voy a mi casa en Serbia'. Lo pasé bastante mal», desveló en esa entrevista con este diario, donde decidió hablar por primera vez de la pesadilla que había vivido en Burgos.

Radoncic sabe que mañana no va a tener un buen recibimiento de la afición burgalesa. Ya lo comprobó en el partido que jugó el UCAM al final de la segunda vuelta del curso pasado. Pitos y más pitos escuchó el jugador. Fue un momento amargo para él que se han encargado de recordar esta semana en las redes sociales los seguidores del club donde juegan dos exjugadores del UCAM Murcia, Vítor Benite y Augusto César Lima. Por ello no escuchará ni un solo elogio en el Coliseum, una cancha con una media de asistencia de espectadores que está en torno a los nueve mil, un auténtico lujo en la ACB.

Radoncic, que esta temporada está promediando 6,3 puntos y 3,7 rebotes, ha madurado desde esa mala experiencia en Burgos. Mañana tendrá la oportunidad de demostrarlo en un ambiente hostil.