Entradas a cinco euros para el Real Murcia-Talavera del miércoles

La Copa Federación llegará por primera vez a Nueva Condomina. El Real Murcia recibirá el próximo miércoles a partir de las nueve de la noche al Talavera en la segunda ronda de esta competición. Los granas, que necesitan superar tres eliminatorias para obtener un billete que les permita jugar la próxima edición de la Copa del Rey, se enfrentarán a los manchegos después de eliminar la pasada semana al Velez de Tercera División en Málaga.

El consejo de administración del Real Murcia, que ha fijado el partido el miércoles a las nueve de la noche, quiere que las gradas de Nueva Condomina no se queden vacías ante la falta de atractivo de la competición. Para ello, además de permitir el acceso gratuito a los abonados, han decidido poner las entradas a un precio de cinco euros. Los menores de catorce años, por su parte, no tendrán que pagar aunque no sean socios del club.

Los abonados que adquieran una localidad para ese partido recibirán otra de regalo. Esta promoción no es válida si la entrada se compra de manera on line. Por su parte, aquellas personas que compren una entrada para el partido de este domingo frente al Mérida, también obtendrán una para el choque del miércoles en Nueva Condomina contra el Talavera. Ese obsequio lo tendrán que recoger en las taquillas de Nueva Condomina.

El Real Murcia también ha informado en un comunicado que para el encuentro de Copa Federación solo se abrirá la tribuna preferente de Nueva Condomina y no se reservarán las butacas para los abonados en ninguna zona del estadio.

Las localidades se podrán adquirir de forma online a través del portal de Compralaentrada o en las taquillas de Nueva Condomina.