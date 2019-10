Miguel Rivera: "Las excusas son para mediocres"

El UCAM Murcia CF ha presentado a su nuevo entrenador, Miguel Rivera, quien sustituye en el cargo a Rubén Albés y que ya el miércoles por la tarde dirigió por primera vez a su equipo en un entrenamiento. El nuevo preparador ha estado acompañado por Pedro Reverte, quien ha dicho que "es un entrenador con una dilatada experiencia en Segunda B y que estamos convencidos que nos va a ayudar a salir de esta situación que tenemos, donde el equipo no ha llegado a arrancar como nosotros queremos, y por eso de la decisión de cambiar de entrenador".

Rivera ha sido claro y tajante en la rueda de prensa: "El principio número uno de Miguel Rivera es que las excusas son para mediocres, con eso vivo", ha dicho el malagueño, quien en la Región también entrenó al FC Cartagena, Águilas y Caravaca. Asegura que "no solo hay una causa" en los problemas que está teniendo el equipo, y que lo primero que ha hecho ha sido "introducirme dentro de ese vestuario y empezar a analizar. Es lo que hice ayer y está claro que hay un buen potencial, pero falta que nos creamos y entendamos que hay un camino" y que el mismo pasa por ser "capaces de explotar todo el potencial y cualidades al máximo nivel, y ahí es donde vamos a trabajar muchísimo. Hay jugadores con un potencial increíble pero también el objetivo es marcarle cotas asequibles a corto plazo. Revertir una situación negativa no se hace de la noche a la mañana", ha dicho.

El nuevo entrenador quiere empezar por los cimientos: "Quiero construir un equipo. Hay una plantilla magnífica, pero el once inicial no me lo estoy planteando ahora mismo. Ahora hay que recuperar las sensaciones grupales que nos lleven a conseguir el objetivo. Lo que va a ocurrir el domingo lo estoy estudiando ahora mismo. Me interesa más una revolución individual, que un jugador se rebele ante la adversidad que le está suponiendo ahora mismo no dar su potencial".

Convencer al futbolista de que puede ofrecer más es el objetivo prioritario ahora mismo para Rivera: "Lo que se trata es de convencer. Cualquier metodología para llegar al futbolista pasa por convencerlo. Mi modus operandi es convencer. Hay que analizar cada detalle de los futbolistas y ofrecer soluciones para llevarlo al éxito. Una de las mayores guerras que he tenido ha sido con futbolistas que están hoy en día en Primera División, guerra me refiero a hablar con ellos para sacar todo su potencial", ha añadido, para remarcar después que "yo soy un apasionado de esto, con mis errores, pero lo vivo con una pasión terrible y este proyecto me apasiona".



Equipo competitivo

"Ser es demostrar, así de fácil", ha dicho Rivera en alusión a la necesidad de que los jugadores saquen su mejor versión: "Tenemos que demostrar y el tiempo se nos va acabando. Tenemos el reto de convertir una plantilla extraordinaria en un equipo competitivo, y eso supone superar todos los obstáculos. Podemos conseguirlo y por eso estoy aquí. Es un deseo, pero sé que no puedo tener prisa".

El domingo debutará su equipo en La Constitución de Yecla, un campo complicado y ante u rival que está ofreciendo un buen rendimiento en su regreso a Segunda B: "El Yeclano no es rival más adecuado ni el mejor campo para debutar, pero si queremos ser competitivos, tenemos que serlo en todos los escenarios", ha expresado el técnico, quien sobre su idea táctica ha adelantado que "vamos a procurar tener mucho el balón y ganarnos el respeto del rival. Me gusta iniciar el juego de forma combinada, pero que sea fluido. Me gusta que haya participación colectiva, que todo el mundo pueda iniciar y acabar la jugada, pero que todo el mundo también trabaje en las tareas defensivas. Vamos a trabajar en ello y en los balones parados, que son parte fundamental del juego", ha terminado diciendo.