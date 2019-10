El UCAM vuelve a empezar

El resultado del derbi en La Condomina ha sido un punto de inflexión en el arranque de la temporada para el UCAM CF. Cierto es que el empate ante el Real Murcia (0-0) supone que el conjunto universitario acumule tres semanas sin perder. Pero los síntomas no eran buenos. Cuatro goles a favor, siete puntos y una sensación constante de estancamiento en tan solo siete partidos ha sido determinante para que el club murciano decidiese ayer despedir a Rubén Albés.

La llegada del entrenador gallego este verano supuso un soplo de aire fresco, de ideas nuevas, de renovación. Pero la teoría no se ha visto respaldada por los resultados, y el UCAM ha decidido volver a empezar antes de que sea demasiado tarde. Por esta razón, desde La Condomina ya se trabaja en la llegada de un nuevo entrenador para tomar el testigo y alcanzar la parte de alta de la clasifiación cuanto antes. Uno de los nombres que más sonaron durante el día de ayer fue el de José María Salmerón, con el que el club murciano consiguió el salto al fútbol profesional en la temporada 2015-2016, pero su regreso no parece del todo claro y desde el UCAM también están trabajando en otros candidatos. Lo cierto es que desde la marcha del almeriense, a mediados de la campaña 2016-2017, la de Segunda División, casi una decena de entrenadores han pasado por el banquillo local de La Condomina en apenas tres años. Francisco, Lluís Planagumá, José Miguel Campos, Luis Casas, Pedro Munitis, Juan Merino y el propio Rubén Albés no han podido cumplir con los objetivos, y el UCAM confía en poder dar ya con la tecla para volver a disputar unas eliminatorias que le permitan tener la oportunidad de regresar al fútbol profesional.

Y es que esa es la intención desde que arrancó el verano al confeccionar una plantilla con un potencial ofensivo palpable que no se ha convertido en puntos. De hecho, el equipo universitario ha dado la impresión en varios partidos de quedarse a medio camino en su evolución y el propio Albés no ha logrado encajar las piezas en la sala de máquinas. Bien por obligación debido a las lesiones o molestias, o bien por necesidad, al no salir las cosas desde el principio, el gallego ha probado con varias opciones en el centro del campo que no han permitido salir al UCAM de un estado que ha llegado a rozar el letargo.

«El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha decidido que Rubén Albés deje de ser técnico del primer equipo. Toni Madrigal, segundo entrenador, también abandona la entidad universitaria. El club agradece tanto a Rubén Albés como a Toni Madrigal todo el trabajo llevado a cabo en los últimos meses, así como su ejemplar actitud y su compromiso. De igual forma, les desea los mejores éxitos en su futuro profesional y personal», expresaba ayer la nota con la que el club hizo oficial la destitución del técnico gallego.

La victoria ante el filial del Granada ha sido la única luz en un calvario de siete jornadas donde los problemas ofensivos del cuadro universitario impidieron que a día de hoy pudiese contar con algún punto más en su casillero. El empate frente al Real Murcia y, sobre todo, las sensaciones que dejó el equipo, que no fueron otras que una confirmación de las señales de las seis semanas anteriores, fueron lo que llevaron ayer a los directivos del UCAM a tomar la decisión de rediseñar el proyecto.

El equipo se encuentra en la decimotercera posición del grupo IV de Segunda División B con siete puntos, a seis de la zona que da acceso al play off y el objetivo será engancharse a ese tren en lo que resta de la primera vuelta. El conjunto universitario se vuelve a medir esta jornada a un equipo de la Región, al enfrentarse a un Yeclano Deportivo que ha arrancado con buen pien al contar con nueve puntos, el domingo a las 18.00 horas, y después se medirá al Badajoz, Sevilla Atlético y Cádiz B. No obstante, las intenciones son las de contar con el nuevo técnico cuanto antes y que pueda dirigir al equipo en el estadio de La Constitución. La opción de José María Salmerón está sobre la mesa, aunque parece que el técnico almeriense quiere estudiarla con detenimiento mientras que se encuentra a la espera de más movimientos.