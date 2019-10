El Real Murcia crece desde la defensa al completar una semana sin encajar gol

El Real Murcia ha dado un paso hacia adelante en tan solo una semana, y lo ha hecho desde atrás. El conjunto grana se quitó una piedra de encima hace una semana cuando consiguió la primera victoria del curso como local frente al Villarrobledo (3-0), pero también sirvió como un punto de partida para dar esperanzas a sus aficionados después de un inicio titubeante. Y es que la vulnerabilidad de la defensa durante las primeras jornadas, con errores que han costado varios puntos a los de Adrián Hernández, parece ya que es cosa del pasado después de que los murcianistas hayan enlazado tres partidos consecutivos sin encajar un solo tanto.

La pareja formada por Edu Luna y Antonio López en el centro de la zaga, que apareció por primera vez frente al Villarrobledo, también sirvió como muro para los atacantes del UCAM el pasado domingo en La Condomina al finalizar el encuentro sin goles. No obstante, el pasado jueves, en la Copa Federación, el denominador común de la defensa también fue el central murciano Edu Luna, que ha disputado los tres duelos de los granas en esta frenética semana.

La plantilla que dirige Adrián Hernández volverá mañana a los entrenamientos, como anuncia en su página web, y lo hará en las instalaciones de Ceutí para preparar el encuentro frente al Mérida en la Nueva Condomina el domingo a las 17.30 horas. Una buena oportunidad para confirmar el despegue del equipo grana tras enlazar tres partidos sin perder, que podrían ser cuatro si supera al cuadro extremeño. De hecho, el Mérida es uno de los conjuntos que más goles encajan en lo que llevamos de campeonato con 12 tantos en siete partidos. El cuadro que dirige Santiago Amarro tan solo ha podido sumar una victoria esta temporada, la conseguida frente al filial del Granada, y cuenta con cinco puntos, por los ocho que actulamente tienen los granas y que les ayuda a mirar un poco más a la zona media de la clasificación del grupo IV de Segunda B.