El UCAM despide a Rubén Albés

Rubén Albés ya no es el entrenador del UCAM Murcia CF. Así lo ha comunicado el propio club a través de sus canales oficiales y ya está buscando un sustituto en el mercado después de un pobre arranque de temporada en el que el técnico gallego no ha cumplido las expectativas. El empate en el derbi ante el Real Murcia ayer (0-0) ha sido la gota que ha colmado el vaso en la entidad universitaria al sumar tan solo una victoria en siete partidos con una plantilla llamada a pelear por la parte alta de la clasificación. El UCAM es decimotercero en el grupo IV de Segunda División B con 7 puntos, a seis de los puestos de play off de ascenso. Toni Madrigal, segundo entrenador, también abandona la entidad.

Uno de los nombres que suenan más fuerte para hacerse cargo de la plantilla y pelear por las metas marcadas en verano es el de José María Salmerón. El entrenador almeriense, que ya consiguió el ascenso a Segunda División con los universitario, se encuentra sin equipo tras su paso por el Real Murcia hace dos temporadas y su experiencia en el anterior curso con el Recreativo de Huelva, con el que también disputó las eliminatorias por el salto de categoría. No obstante, el propio Salmerón podría esperar para estudiar con detenimiento la opción del UCAM con vistas a lo que pueda ocurrir en los banquillos de Segunda División y desde el club también se trabaja en otros candidatos.