Munúa: "Fuimos justos vencedores del partido ante un rival difícil"

Gustavo Munúa, entrenador del Fútbol Club Cartagena, no tenía ayer más opción que estar satisfecho con el trabajo de los suyos. Ante un rival «muy complicado, que mete mucha verticalidad a todas sus acciones», los pupilos del uruguayo tuvieron una buena actuación, sobre todo en la segunda mitad. Por ello, el de Montevideo consideraba que «hemos sido justos vencedores del partido».

Y no le faltaba razón al técnico albinegro puesto que «los primeros 30 minutos fueron igualados pero, aún así, tuvimos varias contras, algunas llegadas, en las que pudimos abrir el marcador. En los últimos minutos, el equipo empujó pero no pudimos concretar.

En la segunda parte, dimos un paso más al frente y dominamos más el partido. Fuimos creando ocasiones, llegando a portería rival hasta que, al final, en dos ocasiones a balón parado, pudimos ganar el partido», resumía así el preparador cartagenerista el partido de su equipo.

Y un detalle muy importante es la solidez defensiva que está demostrando el cuadro de Benipila. «Es muy positivo. Hoy, prácticamente, no le dimos ninguna situación clara al rival, aunque se acercaron con algún peligro. Es importante mantener la portería a cero», decía.

Además, el entrenador también hablaba sobre William, futbolista que dejó buenas sensaciones y que, según Munúa, «no tiene techo. Estamos viendo que es un jugador muy dinámico, habilidoso, que busca el uno contra uno. Me parece que podemos explotar sus características al máximo por nuestra forma de jugar».

También el charrúa se refería a otro nombre propio, el de Jurado. El andaluz no llegó a debutar porque «nos llegó el transfer el viernes. En la práctica del jueves no participó porque pensábamos que no podíamos contar con él», lo que impidió poder ver en escena a un mediocentro en el que se tienen depositadas en la casa albinegra muchas esperanzas.

Y sobre Markel Etxeberría, que se tenia que retirar lesionado del terreno de juego, «es un tema de rodilla que esperemos que no sea nada grave. Mañana –hoy para el lector– lo valoraremos mejor».

También Munúa quería remarcar la unidad de su equipo, un vestuario que, victoria tras victoria, se va acoplando mejor. Según el entrenador, el equipo sigue «en proceso de crecimiento», una frase que repite el técnico jornada tras jornada. «Dimos un paso más. Los jugadores se van acomodando físicamente y otros están cogiendo la idea», aseguraba. Aunque, también añadía que «todavía queda mucho trabajo que hacer y corregir pequeños detalles».

Por último, cuestionado por la situación clasificatoria del equipo, ahora mismo colíder junto al San Fernando, empatados con 16 puntos, el entrenador no quiere euforia. Es bastante cauto en su mensaje porque sabe que «esto es muy largo», por ello, quiere tener mesura. Al más puro estilo Simeone, afirmaba Munúa que «vamos partido a partido. Nos gusta estar en buenas posiciones. Venimos de cuatro victorias consecutivas y eso es bueno. Siempre se corrige mejor cuando se gana. Esto acaba de empezar y nos estamos rearmando nuevamente».



Fajardo, satisfecho

Por su parte, el técnico del Algeciras, Emilio Fajardo, aseguraba estar conforme porque «hemos competido bien. En la primera parte, cualquiera podría haber abierto el marcador. Ante un equipo como el Cartagena, hay que marcar primero si quieres ganar. En la segunda parte, ellos han sido superiores», destacó el joven entrenador.