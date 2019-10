El UCAM logra su primer triunfo de la temporada

Dos derrotas y una victoria ha sido el bagaje de los equipos murcianos en el grupo VII de la División de Honor de Juveniles. El UCAM estrenó su casillero de victorias tras imponerse al Atlético Madrileño (1-0) en Santiago El Mayor.

Los pupilos de Raúl Campuzano realizaron un partido muy completo ante uno de los equipos llamados a estar en la zona alta aunque no haya empezado bien la competición.

Es el primer triunfo del recién ascendido equipo universitario. La primera parte estuvo equilibrada con pocas ocasiones de peligro pero con alguna más por parte de los locales. Los acercamientos de los colchoneros siempre se estrellaron con un seguro Zorro.

Al descanso se llegó sin goles y en la segunda mitad fue el UCAM dio un paso adelante. Fruto de su buen hacer llegó el tanto del triunfo. En el minuto sesenta y siete, buena jugada de Joaquín Cánovas, pase de la muerte y Fran Martínez empuejó al fondo de la red. Sufrimiento hasta el final, pero mereció la pena.

La próxima jornada, el UCAM jugará ante la Roda en tierras manchegas.



El Murcia, colista sin goles

Por su parte, el Real Murcia sigue sin levantar cabeza. Volvió a perder, esta vez ante el Albacete (2-0) en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta.

El equipo de Billy es el colista con unos números muy preocupantes. No tiene ningún punto, no ha marcado ningún gol y ha encajado once.

El Real Murcia tuvo algunas opciones, pero encajó los goles en momentos claves del partido.

El primer tanto manchego llegó a los veintiún minutos desde el punto de penalti y el segundo cuando restaban dos minutos para el final del choque.

La próxima semana recibirá al Alzira.



El Lorca FB, goleado

Por útimo, el Lorca Fútbol Base cosechó su primera derrota. Sucumbió y de qué manera ante el Valencia (6-1).

A los veintitrés minutos ya había encajado dos tantos. Acortó distancias el aguileño Pilicas en el treinta y seis. Con 2-1 se llegó al descanso.

En la segunda mitad, el Valencia fue un vendaval. Logró otros dos tantos antes del cuarto de hora. El Lorca ni reaccionó ni tuvo opciones.

La próxima jornada recibirá al Albacete en el campo del Mundial-82, el domingo a las cinco de la tarde.