Noche de pesadillas tras el naufragio

Los marchadores españoles –Alvaro Martín, el murciano Miguel Ángel López y Diego García– apenas pudieron conciliar el sueño tras el naufragio colectivo que sufrieron en la bahía de Doha, donde se disputó la prueba de 20 kilómetros. Los tres partían con esperanzas de clasificarse en puestos de finalista (8 primeros), un resultado que garantizaba la plaza olímpica para Tokio 2020, ya que los tres tienen mínima, pero ninguno pudo estar ni siquiera entre los 20 mejores. Álvaro Martín, actual campeón de Europa, terminó vigésimo segundo; López, campeón mundial en 2015, vigésimo sexto, y García Carrera, subcampeón de Europa, trigésimo quinto.

El murciano de Llano de Brujas López, el más experimentado, relata que tuvo «sensaciones muy malas desde el principio».

«Ya sabía que las condiciones eran duras y que sufriría al final, pero nunca imaginé que desde el kilómetro 3 iba a ir fundido. Un sensación de ir sin fuerzas, agotado desde la salida, así que puse el piloto automático para intentar llegar, porque llegué a pensar que no terminaba», comentó a Efe al día siguiente de la prueba.

Confiesa que durmió poco, dándole vueltas a la cabeza. «Sabíamos lo que había y al menos te puedes agarrar a algo para explicarlo. Si hubieran sido condiciones espectaculares y tienes un día malo, le das más vueltas. Lo que nos fastidia es que hemos preparado esto a conciencia y no ha salido. Y encima la mayoría de los que han estado delante eran europeos y del norte, no hablamos de gente adaptada a esto». Sabían que los japoneses, como en los 50, iban a ser los más fuertes, «pero es que el segundo fue ruso y el tercero sueco», señaló. El contraste entre una preparación tan intensiva y tan malos resultados sume en el desconcierto a los marchadores españoles. «No sé qué puedo mejorar. Mi hándicap antes de venir aquí era la hidratación, que perdía mucho líquido y no conseguía reponer, por lo que me daba bajón al final. Pero aquí bebía mucha agua, un par de veces por vuelta, y a aún así bebía con sed», recordaba.

«Habrá que analizarlo todo. A lo mejor hay que prepararse en mejores condiciones y venir a competir como siempre, sin castigar tanto al cuerpo. Venir con menos días de antelación para conservar fuerzas, no desgastar tanto. Porque al final, adaptarte a unas condiciones así de humedad es imposible», apuntó el murciano, que al igual que Álvaro Martín, está entrenado por el ciezano José Antonio Carrillo.