Donación especial a Prometeo

Campeonato solidario. Dos personas que colaboraron en la limpieza de una vivienda afectada por las riadas se niegan a recibir compensación económica que su propietario emplea en comprar décimos de Lotería de Navidad que dona a Prometeo.

El torneo a beneficio de la Asociación Prometeo, dedicada a la integración socio-cultural y laboral de las personas con discapacidad, no solo dejó la generosidad de más de 40 empresas solidarias y comprometidas, que permitieron la recaudación de 80.000 euros que irán destinados a la construcción de un nuevo Centro de Día, que no podía acoger a los más de 40 usuarios de entre 16 y 65 años que tiene este colectivo. También dejó solidaridad fuera de la cancha de juego. Con motivo de la gota fría se han producido numerosos gestos de ayuda por parte de los no afectados que nos han conmovido a todos. Relacionado con este acto benéfico, los organizadores han querido resaltar una breve anécdota, una de tantas ocurridas en los pasados días en miles de domicilios y comercios de las zonas más aquejadas.

Dos voluntarios, uno de ellos profesor y el otro comercial, se desplazaron hasta Torre Pacheco para ayudar con la limpieza de calles y viviendas, dando a parar en la casa de uno de los organizadores del torneo en beneficio de Prometeo, y sin ellos saberlo, su esfuerzo servirá para colaborar con el mismo.

Una vez metidos en faena limpiaron meticulosamente, como si de sus casas se tratara, la parte baja de la vivienda, retirando muebles, insistiendo en los rincones más complicados, arrimando el hombro sin mirar el reloj. Cuando estos dos voluntarios dieron su jornada por concluida, los dueños de la vivienda, aun a sabiendas de que hay cosas que no tienen precio, quisieron ofrecerles una compensación económica, a lo que ellos renunciaron taxativamente, por lo que el ofertor decidió hacer un buen uso de ese dinero y lo invirtió en décimos de Lotería de Navidad que actualmente están depositados en el Ayuntamiento a espera del sorteo, y en caso de resultar ganadores, el premio será destinado también a la Asociación Prometeo. El mundo está lleno de bellas historias. Quién sabe si la buena acción de estos dos vecinos no se convierte en la fortuna de los usuarios de la asociación pachequera.