El derbi del despegue

Los locales tienen la baja de Kevin Presa y en los visitantes está casi descartado Chumbi.

Los caminos del UCAM Murcia y el Real Murcia vuelven a cruzarse. Apenas ha comenzado el curso y ambas plantillas ya olfatearán el aroma de las grandes citas. El primer duelo regional de esta temporada en el grupo IV de la Segunda División B llegará de la mano del derbi de la capital del Segura, un derbi de vencedores y vencidos cuando tan solo se han disputado seis jornadas.

Y es que el resultado del encuentro podría servir como impulso para el conjunto que se haga con los tres puntos después de dos arranques cargados de dificultades e incógnitas. El Real Murcia regresa hoy de nuevo (12.00 horas, La 7TV) a La Condomina con la confianza de enlazar la que sería su tercera victoria consecutiva en liga después de un arranque plagado de dudas, mientras que el cuadro universitario necesita refrendar en el terreno de juego las expectativas creadas durante el verano tras los malos resultados cosechados.

El equipo de Adrián Hernández, entrenador grana, llega en su mejor momento desde que inició la campaña después de superar al Talavera y liberarse del peso de sumar los tres puntos en Nueva Condomina con su victoria ante el Villarrobledo. Así pues, estará arropado por los seguidores murcianistas después de agotar todas las localidades visitantes. Y es que La Condomina volverá a rozar el lleno para el derbi capitalino y las expectativas podrían superar a la afluencia de los últimos años.

El conjunto grana cuenta con la baja de Juanra, mientras que el delantero Rafa Chumbi será duda hasta última hora. No obstante, después de tener algunos problemas con el gol, además de una defensa que está yendo de menos a más, el Murcia llega a la cita con Víctor Curto, Toril o un Álex Melgar –delantero del Imperial– a pleno rendimiento después de que todos hayan visto puerta en los últimos días tanto en liga como en el triunfo de la Copa Federación ante el Vélez, de Tercera División.

Dadas estas circunstancias, la alineación podría ser la formada por Lejárraga, Álvaro Rodríguez, Antonio López, Edu Luna, Iván Pérez, Manolo, Armando, Josema Peke, Toril y Víctor Curto.

Quien mantiene sus problemas en ataque es el UCAM. Y es que los universitarios están pagando la falta de gol con puntos. La plantilla que dirige Rubén Albés tan solo cuenta con cuatro tantos a favor en cuatro jornadas, unos números que solo le han permitido sumar seis de 18 puntos posibles en un arranque del que se esperaba algo más tras el plantel confeccionado en verano.

El equipo universitario regresa a casa, lugar en el que ha conseguido su única victoria hasta la fecha al vencer al Granada B, después de no pasar del empate a cero ante el Villarrubia. El UCAM sufrió en la primera mitad de ese encuentro y la falta de pegada le condenó en los siguientes cuarenta y cinco minutos al no materializar las constantes llegadas al área rival. El entrenador gallego contará con la única ausencia del centrocampista Kevin Presa, por lo que también tendrá preparada toda su artillería para intentar sumar los tres puntos. El once podría estar formado por Iricibar, Gurdiel, Hugo Álvarez, Romero, Galas, Chavero, De Vicente, Higón, Justo, Mayoral y Perales.

Para varios jugadores será la primera vez que afronten un partido con las emociones a flor de piel, mientras que para otros será otra línea más en su currículum. Incluso algunos ya lo han vivido desde el otro lado. Los centrocampistas Alejandro Chavero y Rafa de Vicente y el central Hugo Álvarez son los exmurcianistas con los que cuenta el UCAM y ya saben cómo funcionan este tipo de duelos, mientras que los granas tienen entre sus filas a los exuniversitarios Manolo, con el que consiguió el ascenso a Segunda División, y los jóvenes Edu Luna y Marcos Legaz, quienes contaron con más minutos en el filial aunque el central llegó a tener presencia en el primer equipo.

Con todo eso, ambos equipos se verán las caras hoy en un escenario especial donde los tres puntos para el ganador pueden marcar un punto de inflexión para el resto de la temporada.