Sito Alonso: "Queremos ser peligrosos en muchas parcelas"

El UCAM Murcia, después de ganar hace una semana en el Palacio de los Deportes al Coosur Betis y de caer en la pista del Real Madrid en la segunda jornada, volverá mañana a jugar en casa, en esta ocasión contra el Casademont Zaragoza, un conjunto que ha iniciado la temporada con dos victorias y ofreciendo muy buenas sensaciones.

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, se ha referido a la excelente situación que viven los maños: "Cuando vienes de una temporada exitosa, muy exitosa, lo que han hecho ellos es muy inteligente. El entrenador es una de las piezas importantes para seguir con el proyecto y sus fichajes han sido excelentes. El regreso de Rodrigo San Miguel, que es un base de primera categoría; Nico Brussino, que tiene un talento especial y con una mano especial; y sobre todo DJ Seeley, que es un jugador de mucho nivel, les ha hecho dar un salto. Todo esto unido al trabajo de cantera del Zaragoza, hace que las sensaciones que ellos viven les conviertan en un equipo muy difícil de competir con ellos en estos momentos. Las dinámicas muchas veces te dan algo que te invita a solucionar problemas, pero nosotros no la tenemos aún como equipo", ha explicado en rueda de prensa el preparado universitario, quien vivió durante su infancia en Zaragoza y en esa ciudad comenzó a entrenar en el Colegio Compañía de María y el Club Natación Helios. En ese punto, en adquirir recursos para resolver los encuentros, incidió el madrileño: "Nosotros estamos trabajando para ser un equipo peligroso en muchas parcelas y no solo en una, que tengamos los resortes que ellos -el Casademont Zaragoza- tienen para solucionar problemas".

El técnico volvió a aprovechar la rueda de prensa para hacer un llamamiento a los aficionados: "Cada partido aquí es fundamental para ganar. Como ocurrió ante el Betis, cuando perdíamos por once puntos, ellos dieron el apoyo suficiente. Tenemos que conseguir que venga a nuestro bando el positivismo y que recibamos el apoyo incondicional durante los 40 minutos", expresó.

Después de sufrir una dura derrota frente al Real Madrid, Alonso ha pasado ya página: "La derrota hace mucho tiempo que pasó. Cuando encadenas dos partidos, uno bueno y otro malo, lo importante es relativizar y saber dónde está el equipo. Es muy importante ser consecuentes con lo que estamos haciendo ahora, y en la línea de trabajo para ser un equipo más fuerte. Estamos trabajando para ser más fuertes", recalcó el entrenador.

Aunque ya tiene la decisión tomada, no quiso desvelar qué jugador se quedará en esta ocasión fuera de la convocatoria. En las dos primeras jornadas fue Marques Townes el sacrificado. Sito Alonso afirmó que "hay jugadores que están tocados", aunque precisó que no parece que ninguno de ellos con la importancia como para no poder jugar. "Al igual que dije la semana anterior, la decisión la tenemos tomada en cuanto al jugador, pero hay algunos con pequeñas molestias" que hacen que vaya a esperar hasta el último momento para dar a conocer la decisión.