Pídeme una mano y te doy las dos

No todo el mundo atiende la cantidad de llamadas a la solidaridad que se presentan en la vida. No todos dejamos nuestros quehaceres en beneficio del prójimo. No es frecuente que a la primera y, sin pensarlo dos veces, alguien pueda coger un coche y pasar semanas recorriendo Murcia y Alicante en busca de patrocinadores para una buena causa, a veces, a metros de quedarse sin gasolina, y es que no todos somos Pedro Jiménez.

El aún considerado alcalde de Torre Pacheco, y que me perdone el actual, Antonio León, puede estar orgulloso de todo lo que ha conseguido en beneficio de la Asociación Prometeo, dedicada a la integración sociocultural y laboral de las personas con discapacidad. La construcción del Centro de Día, que no podía acoger a los más de 40 usuarios de entre 16 y 65 años, se encontraba parada por falta de presupuesto, y ahora tienen esperanza de poder terminar las obras a finales de año gracias a la solidaridad que podemos encontrar en el mundo del golf.

El actual alcalde pachequero recogió lo solicitud de la junta directiva de Prometeo, abanderada por su presidenta, Ascensión Méndez, y pensó en que Jiménez le echara una mano a lo que este respondió: «Una mano no, te doy las dos. Y cumplió.

Recorrió tierras murcianas y alicantinas en compañía de su inseparable ayudante Araceli apuntando en una lista el nombre del benefactor que accedía a colaborar, y sorprendidos escuchaban cómo muchos de ellos decían con confianza «anota el importe que quieras». A la generosidad de más de cuarenta empresas solidarias y comprometidas hay que sumar la de los particulares y jugadores de golf que acudieron al torneo que se celebró en Lo Romero Golf para recaudar fondos, amenizado con las deliciosas alcachofas patentadas por Joaquín Madrid, chef del restaurante 'Rincón de Joaquín', quien dejó sus fogones para realizar personalmente el exquisito menú que se degustó ese día por cerca de 130 personas.

La semana pasada, en un acto realizado en el ayuntamiento de Torre Pacheco, se dio por finalizada dicha campaña solidaria. Acudieron al mismo Victoriano Jiménez, director de Lo Romero Golf, Ascensión Méndez, presidenta de Pormeteo, Antonio León, alcalde del municipio, Pedro Jiménez y Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Esta última ha adquirido en apoyo de la asociación 500 pisapapeles para su distribución por todo el mundo.

El club Lo Romero golf realiza anualmente un torneo benéfico, cierra el campo exclusivamente para los jugadores del mismo, poniendo al servicio del golfista solidario la profesionalidad del personal del club y sus fantásticas instalaciones. Además de esta colaboración, muchos otros campos donaron vouchers para venderlos durante el campeonato.

Un emocionado Pedro Jiménez, que en palabras de su hijo Victoriano, «parece que fuera el primer y único torneo que organiza por la ilusión y las ganas que ha puesto», quiso agradecer a todos su entrega comunicando que la recaudación ha sido superior a 80.000 euros, una cantidad más que satisfactoria para la asociación, que aún no da crédito a la generosidad que hay en el mundo del golf.

Como despedida, Jiménez solo pronunció una frase. «Os quiero y voy a estar con vosotros en el siguiente», prometiendo continuar ahí, dando alma, corazón y sus dos manos.