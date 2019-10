Jarell Eddie: "Estamos trabajando muy duro para corregir errores"

Después de finalizar la doble jornada inaugural de la Liga Endesa, el UCAM Murcia CB volverá al Palacio mañana (18.00 horas, Movistar +) para enfrentarse al Casademont Zaragoza. El equipo universitario tratará de ofrecer una versión más similar al encuentro contra el Coosur Betis, que supuso la primera victoria de la temporada, y corregir los errores cometidos frente al Real Madrid. «Nos estamos adaptando a los roles, al trabajo que tenemos que hacer todos juntos. Pienso que el primer partido, disputado el viernes, se vio, sin embargo el en el segundo partido no se apreció. Estamos trabajando muy duro esta semana para corregir los errores que cometimos en el encuentro contra el Real Madrid, y mostrar de nuevo la cara de un equipo que juega unido», comentó ayer Jarell Eddie, uno de los fichajes esta temporada, ante los medios de comunicación.

«De lo que yo he podido ver, también diría que es el equipo que está más en forma. Consiguió una victoria muy difícil fuera de casa y una victoria contundente en casa. De los que yo he visto, sí que pienso que es el que está más en forma», dijo el ala-pívot del UCAM Murcia sobre el rival al que se enfrentará mañana. Jarell Eddie está disputando por primera vez la Liga Endesa, aunque cuenta con experiencia en otras competiciones europeas, y sí que aprecia que hay mucha igualdad. «Es una competición bastante complicada. Hay muchos equipos y jugadores que juegan muy bien a baloncesto. No es fácil adaptarse, después de la NBA, la Liga Endesa es la mejor del mundo», explicó. Además, incidió en que la adaptación no está siendo ningún problema, simplemente se va amoldando a las circunstancias. «En lo que me centro es en encontrar mi camino. Me centro en aportar mis capacidades, en conseguir rebotes, encontrar mi tiro liberado? y poder ayudar al equipo», concluyó. Sito Alonso, entrenador universitario, deberá valorar si mantiene la convocatoria de los primeros dos partidos o, en cambio, dará entrada a un Marques Townes que también debutaría en la ACB.