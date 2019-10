ElPozo cede un empate y pierde a Leo Santana

ElPozo Murcia cedió un empate en casa ante el Palma (1-1) y perdió por lesión a Leo Santa a dos días de viajar a Hungría, donde afrontará la primera ronda de la Copa de Europa, una competición a la que regresa este curso. El equipo murciano fue incapaz de resolver el encuentro ante un rival que llegaba con cuatro bajas y volvió a generar dudas, con juego demasiado previsible y sin velocidad. A 15 segundos del final, los locales reclamaron penalti por un derribo a Pol Pacheco, pero los colegiados dejaron seguir el juego.

No comenzó con buen pie ElPozo el encuentro, ya que a los tres minutos de juego cayó lesionado Leo Santana, quien tuvo que ser retirado en camilla y que a falta de conocerse el informe médico, podría perderse la próxima semana el torneo europeo. Superado el mal trago, los hombres de Diego Giustozzi se hicieron con el control, pero se acercaron hasta la meta de Sarmiento por cuentagotas y casi siempre con disparos lejanos, demasiado previsibles. Por contra, Espíndola tenía que responder a un lanzamiento de falta de Ximbinha con una buena intervención.

La mejor ocasión la firmaron los visitantes en un contragolpe donde Lolo, a los diez minutos, dejó de tacón el balón a Rafa López, quien estrelló el balón en el poste. Acto seguido, en una jugada de estrategia, Paradynski, quien se enfrentaba a su exequipo, envió de cabeza el balón fuera, animándose así un choque que hasta ese momento había estado marcado por las excesivas precauciones y ausencia de fantasía en ataque. A cada intento local llegaba una respuesta visitante, pero el marcador no se movía, solo el de faltas en contra de ElPozo, que a tres minutos y medio del final acumuló cuatro.

Fue en un intento de salida de los murcianos desde su área, a 2 minutos y 40 segundos del descanso, cuando llegó el 0-1, obra de Raúl Campos, quien elevó lo suficiente el balón para que Espíndola no pudiera llegar a despejar en su salida. Giustozzi paró el choque con un tiempo muerto, pero tras el mismo tampoco llegaron las soluciones, solo las más sencillas y que permitían a Nico Sarmiento poner el cerrojo en su portería. Por contra, a los locales les faltaba velocidad en sus arrancadas y un error a punto estuvo de costarle el segundo tanto. Para cerrar este primer acto, dos disparos lejanos de Fernando en los últimos 30 segundos encontraron la respuesta del meta argentino.

No encontró tampoco recursos ElPozo en el arranque de la segunda parte. Pese a que el Palma llegó al Palacio con cuatro bajas importantes, superaba una y otra vez a un cuadro murciano que solo encontraba en los disparos de Fernando solución a sus problemas. Tampoco las jugadas de estrategia daban resultado, como un disparo de Álex a saque de esquina que se fue rozando el poste. Marc Tolrá y Pol pacheco intentaron romper el cerrojo, pero no fue hasta el minuto 29 cuando tras una jugada con varios rechaces dentro del área, Paradynski puso el 1-1. Subió la temperatura y comenzaron a sucederse los errores en el rival, con mucha menos profundidad de banquillo que los locales, limitados en su rotación. Aparecieron Álex y Andresito, demasiado previsibles hasta ese instante, mientras que Fernando lo intentaba desde todos los frentes, pero seguía faltando ese punto más de velocidad para terminar de derrocar a un rival que estaba tocado, pero no hundido.

A poco más de cuatro minutos del final, tras un tiempo muerto de Giustozzi, llegó la quinta falta del Palma en una mano de Ximbinha a un disparo inocente de Pol Pacheco. El zurdo de Santa Coloma se convirtió en protagonista, pero el Palma se crecía conforme iba viendo que tenía contra las cuerdas a ElPozo en su propia pista en un partido donde tenía pocas esperanzas puestas debido a las ausencias que tenía.