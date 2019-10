FC Cartagena - FC Barcelona: Ni una butaca vacía en el Cartagonova

El Fútbol Club Cartagena ayudará a todos los afectados por las inundaciones de hace unas semanas. Desde la entidad albinegra querían una gran acción para poder aportar lo máximo posible a todos los afectados por las riadas que dejaron casi 200 millones de euros en daños. Por ello, Paco Belmonte y Manolo Sánchez Breis se pusieron manos a la obra y empezó a gestarse una idea que ha sido un auténtico pelotazo.

El Fútbol Club Barcelona será el rival de los albinegros el próximo 13 de noviembre, a las siete de la tarde, en el Estadio Municipal Cartagonova en un encuentro cuyos fondos solo tendrán un destino: los damnificados del temporal. El precio de la entrada no se conoce, se sabrá a comienzos de la próxima semana y, lo que se pretende desde la dirección cartagenerista es que se llene el estadio. «Queríamos hacer algo muy importante. Tiramos por un camino y de ahí ha salido esto. El Barça tiene buena imagen del Cartagena de aquel enfrentamiento en Copa del Rey. En un principio no iba a ser posible pero, después, la respuesta fue positiva. Lo sabemos desde hace 48-72 horas. Estamos felices de poder hacer un acto de esta magnitud», decía Paco Belmonte, presidente del Cartagena.

Un partido no exento de la polémica ni del comentario de los cenizos puesto que, en esa fecha, habrá parón para la disputa de partidos de las diferentes selecciones nacionales. «Está claro que hay convocatoria de selecciones y hay jugadores que no van a venir, pero el compromiso de ellos es que todo el que no esté con su país venga. Luego, otra cosa es que jueguen o no, pero su compromiso, por escrito, es que todos los futbolistas que estén, vienen», intentaba zanjar la polémica el mandatario albinegro.

Y todo esto se engloba bajo el paraguas de FCC-Business, cuyo estreno y presentación a la sociedad, no solo cartagenera sino nacional, será con este encuentro. Ya se han conocido las primeras 25 empresas que se han sumado a esta red que pretende crear el cuadro albinegro. El capital mínimo a aportar para poder acceder es de 3.000 euros, lo que supone que, como poco, son 75.000 euros lo que ha conseguido generar esta iniciativa en las dos semanas que lleva en marcha. Pero hay más porque Paco Belmonte anunciaba que ya están listas para ser presentadas otras 25 nuevas firmas, lo que la cantidad total ascendería a más de 150.000 euros.

Todo este dinero «no irá al club», insistía Belmonte. Pero sí a diferentes acciones que se quieren poner en marcha. Una de ellas es un 'parking solidario' que iría instalado en la explanada tras el fondo sur del estadio. Otra, la modernización del fondo sur bajo del Cartagonova con una zona VIP para todos los socios del FCC-Business, donde allí podrán ver el fútbol con todas las comodidades y convertir ese espacio en una zona para generar las diferentes sinergias entre los empresarios que se embarquen en esta aventura. «No es una macro obra donde haya que tocar estructura. Estamos capacitados para inaugurar eso el día del Barsa. Es una locura lo que estoy diciendo, pero podemos hacerlo. ¿Cuál es el problema? Solo es adecuar unas dependencias. Si empezamos con permisos y demás, se retrasará seis meses. Para mí, sería un sueño poder hacerlo. Podemos empezar mañana por la mañana pero no depende de mí", retaba Belmonte a las instituciones, representadas en ese momento por la alcaldesa, Ana Belén Castejón, y la vicealcaldesa, Noelia Arroyo, para que se agilizasen los trámites.

Los mandatarios albinegros han ido dejando migas de pan por el camino toda esta semana. No se cansaban de decir que tenían algo grande que anunciar y han conseguido una repercusión que, pocas veces, tiene un equipo de Segunda División B. El FCC-Business ha arrancado con buen pie y promete aportar muchas iniciativas que no dejarán a nadie indiferente.