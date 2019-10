Chavero: "Ante el Murcia no tenemos más presión que en otro partido"

El Real Murcia y el UCAM se verán las caras el domingo (12.00 horas) en uno de los partidos señalados en rojo desde que se conoció en el calendario. El conjunto grana regresa como visitante a La Condomina ante un rival que necesita tomar impulso cuanto antes tras un irregular inicio de campeonato. No obstante, Alejandro Chavero, jugador del equipo universitario, asegura que el UCAM está "haciendo las cosas bien" pese a los resultados y maneja la presión de cara al derbi de la capital del Segura. "No pienso que la presión sea mayor que la de cualquier otro partido, el que no lo sienta así le va a pesar mucho. Tenemos que salir a ganar, como siempre, y sumar de tres en tres para empezar a encadenar victorias seguidas porque cuando cojamos una racha buena vamos a estar arriba", ha comentado Chavero ante los medios de comunicación.

El futbolista catalán, quien vistió la camiseta del Real Murcia y posteriormente pasó por las filas del FC Cartagena para después regresar al UCAM, asegura que para él "no es un partido más" y confía en ganar. "Para mí es un partido especial porque es contra un equipo del que tengo buen recuerdo. Durante ese año fue complicado por lo extradeportivo, pero dentro del vestuario éramos una piña y solo puedo decir cosas bonitas del Murcia", ha comentado y ha añadido que ahora "me debo a mi club y voy a hacer todo lo posible por ganar, eso está clarísimo".

Chavero afirma que el UCAM "debe ser favorito siempre jugando en casa" y respalda la labor del entrenador Rubén Albés a pesar de un arranque titubeante en el grupo IV de Segunda B. "Me siento bien, el día a día con el entrenador es muy bueno. Al final, es él el que decide si debo jugar diez minutos o todo el partido. Y yo tengo que estar preparado para todo. Esto no son matemáticas, puedes hacer una buena plantilla pero esto va por rachas, y si no que le pregunten al Hércules. Es cuestión de rachas muchas veces, de suerte, de todo... influyen muchas cosas. Pero si seguimos trabajando así vamos a llegar a buen puerto y acabaremos disputando el play off", ha dicho.