Adrián Hernández adelanta a Rubén Albés antes del Real Murcia - UCAM

El técnico universitario apenas está sacando provecho a una de las mejores plantillas del grupo

La derrota frente al San Fernando dejó al Real Murcia tocado mentalmente y hundido en la clasificación. Con un solo punto en cuatro jornadas y durmiendo en el último puesto de la tabla durante dos semanas, los nubarrones se instalaron sobre las cabezas de Adrián Hernández y sus jugadores. No había empezado mucho mejor el UCAM, con un solo punto más que los granas, pero la presión en la capital siempre tira para la Nueva Condomina. Quince días después, mientras que en el Real Murcia se respira tranquilidad y se ha recuperado confianza, en el bando universitario no hacen más que crecer las dudas alrededor de la figura de un Rubén Albés que no acaba de sacar provecho a una de las mejores plantillas del grupo.

Suelen decir los entrenadores que lo que hoy es crisis mañana no lo es si hay una victoria de por medio. Eso ha ocurrido en Nueva Condomina. Los triunfos frente al Talavera y al Villarrobledo han permitido a los aficionados olvidar los fantasmas que surgieron a las primeras de cambio. Con siete puntos, el Real Murcia llegará a La Condomina con más confianza que su rival, un UCAM que pese a ganar al Recreativo Granada, el pasado sábado no pasaba del empate a cero contra el Villarrubia.

La decisión de Adrián Hernández de reconciliarse con jugadores como Víctor Curto, Josema y Armando, fuera las primeras semanas, ha ayudado al Real Murcia a ganar consistencia. Se remontó frente al Talavera (1-2) y se goleó al Villarrobledo (3-0). Esos resultados han permitido también consolidar un once titular. El técnico murcianista, que está pendiente de la evolución de Chumbi y de Juanra para saber si puede contar con ellos para el derbi el domingo, apostó por dos delanteros y de momento los resultados le han premiado. Otra de las novedades ha sido la defensa de tres, aunque ya ha dicho el preparador grana que no será algo habitual. De hecho, frente al UCAM, podría volver a la utilizar una línea de cuatro.

Tendrá que demostrar ahora el Real Murcia que está preparado para competir con plantillas mucho más potentes que las del Talavera y el Villarrobledo. La primera prueba la tendrán el domingo en La Condomina, pero, de momento, Adrián Hernández ya ha adelantado en la clasificación a Rubén Albés, y eso que los universitarios han hecho un equipo para estar en puestos de play off.

Con solo seis puntos -1 victoria, tres empates y dos derrotas-, el UCAM se ha estancado en la zona baja. La victoria ante el Recreativo Granada en casa no es suficiente bagaje para el conjunto que entrena Rubén Albés.

Anda perdido el gallego, que todavía no ha dado con un once titular, moviendo semana a semana ciertas posiciones en busca de sensaciones positivas que no llegan. Insiste el preparador vigués en cada una de sus ruedas de prensa que ahora mismo lo importante es que el equipo juegue bien, que los resultados ya llegarán, pero en el terreno de juego no se ve ni una cosa ni la otra.

Pese a tener jugadores como Rafa de Vicente, Higón, Perales, Manu Justo, Chavero y Aketxe, y a representar al grupo de entrenadores que apuestan por un fútbol creativo, el UCAM Murcia apenas domina los partidos, faltándole electricidad ofensiva.



Solo cuatro goles a favor

Con solo cuatro goles a favor, los universitarios son el tercer equipo menos realizador de todo el Grupo IV. Solo tiene peores números el Sevilla Atlético (6) y el Villarrubia (2). De momento, solo defensivamente se está viendo a un equipo más o menos seguro, recibiendo solo cinco goles en seis jornadas.

Tanto UCAM Murcia como Real Murcia tienen bloques completamente nuevos, pero ambos pelearán por objetivos distintos. Adrián Hernández ha insistido que hay que tener paciencia, que esto es un proyecto a largo plazo, y de puertas para fuera el club no desmiente su mensaje; sin embargo en La Condomina no quieren fracasar por tercer año consecutivo, y es que los dos anteriores no llegaron ni a luchar por el play off.

Esa presión la tendrá Rubén Albés el domingo. El técnico gallego ha desperdiciado ya varias balas, cayendo ante el Linense y el Recreativo, o yendo siempre por detrás del marcador frente a un Marbella al que al final empató en casa. La victoria contra el Granada B parecía un punto de inflexión, pero en el campo del Villarrubia volvió a aparecer la peor cara del equipo azul y dorado. La mejoría en la segunda en la parte no fue suficiente para que el UCAM optara a la victoria.

Solo estamos en la jornada siete, pero, sobre todo para los de Mendoza, en el derbi del domingo habrá en juego algo más que tres puntos.